北市老牌飯店近年受疫情影響營運困難，多家業者著眼容積獎勵、低利誘因，全市因此掀起危老改建潮，但藍綠議員質疑，經濟弱勢所居住的危樓，因所有權人過多整合不易，推動改建困難重重，反觀財團因土地、所有權人單一，卻能取得最高40％容積獎勵，市值暴增150億，有失公平正義精神。對此，北市都發局坦言確實有問題，將行文內政部討論修法方向。

台北市議會工務委員會今排定都發局、建管處等進行工作報告，議員們關心各地危老重建問題，民進黨市議員梁文傑先是點名老字號國賓、西華飯店，感嘆政府推危老是希望能幫助弱勢族群，但現在出現很多財團「強推」危老。

梁文傑舉例，如西華飯店拿到最高40％容積獎勵，按照市場行情，等於市府送給對方150億現金，且台北市相關個案已不只一例，也許財團的申請程序都符合規定，但這已造成不正義的情況，審核過程中還要花許多公務人力協助財團，無暇處理更危急的事件。

都發局長黃一平解釋，危老重建條例是中央於2017年訂定，由於都更精神必須少付服從多數，要有一定同意比例，但有時範圍過大難整合，內政部才發展危老條例，只要符合「危」和「老」定義即可申請。

但梁文傑反問，西華、國賓飯店即使符合「老」、30年以上的標準，但為何符合「危」的標準，所謂「危」是結構安全性能評估，耐震能力未達一定標準，難道過去民眾都到危樓吃飯和住宿嗎？台北市多得是比這兩大飯店「更老更危」的建築。

建管處解釋，危老判定分為兩階段，有初評和詳評，初判是由內政部指定的評估機構辦理，請結構技師來做相關鑑定，詳細評估是由北市委託四大工會來判定，若符合危險值就能符合法規條件，這兩家飯店都是剛好達危老條例適用標準，但沒有立即的公共安全問題。

梁文傑則認為，倘若自找技師做報告就能獲取150億，這種生意誰不做，許多機構為了龐大利潤可做出很多事，那未來大家都不要經營飯店，全部重蓋成豪宅爽歪歪，跟危老精神完全衝突，建議市府在審理類似案例時，不應該給這麼多容積獎勵，甚至拿一部份回饋給市府。

國民黨市議員王欣儀也附和，直言這種情況儼然造成貧富差距、不公平的情況，現階段經濟弱勢無法申請危老，但財團自己就是地主，產權簡單，反而可以享受到危老優惠和利益，結果真正受苦受難的人拿不到獎勵，這是制度上的問題，建議市府重視和建議中央修改。

黃一平允諾，未來可研議並行文跟中央詢問是否可行，目前北市危老重建的申請案件約有60件，但是否為單一所有權人或集團還要清查。建管處也強調，危老案都是符合要件、依法核准，與圖利無關，會先研議是否要讓單一所有權人獲得危老優惠，並給中央相關建議。