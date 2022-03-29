KPMG安侯建業2022年第一季讀書會日前分享「111年公司股東會注意事項」，KPMG安侯建業稅務投資部會計師丁英泰表示，公開發行公司應注意年報應行記載事項準則就公司治理事項的修正，包括董事會多元化、獨立性之強化，會計師公費改為個別揭露金額，功能性委員會職能之強化揭露等，在因應ESG議題上，亦應注意資通安全、環境及社會議題相關資訊之揭露，均需有更為明確具體之應對措施。

此受疫情影響，公司法於去年底修訂第172條之2、第356條之8，准許因天災、事變或其他不可抗力情事，主管機關得公告公司於一定期間內，不經章程訂明，即可以視訊會議或其公告之方式開會。金管會亦已於3月初公布公開發行公司採視訊股東會應符合之條件，其中包括視訊股東會及視訊輔助股東會各有相應的議案限制，例如視訊股東會不得將董監選舉、解任或公司法、企併法規定之重大併購案列為議案，以保障股東權利。

另在資產取處準則之修正上，亦應注意公發公司或子公司向關係人取處資產交易額達公發公司總資產10％以上，應提交股東會通過議案，始得為之。

在特別盈餘公積之提列議題上，丁英泰建議，公發公司注意特別盈餘公積提列之修正，尤其是如有自當期稅後淨利提列者，應注意加計「當期稅後淨利以外項目計入當年度保留盈餘之數額」，以進一步避免公司過度分配盈餘侵蝕資本，損及股東權益，惟亦應注意章程相應之修正。

最後，在其他公司治理實務重點分享上，丁英泰提醒，投資人持續關注公司治理之最新發展，例如董事長及總經理為同一人時，全體上市公司及實收資本額超過6億元之上櫃公司應於112年底前完成獨立董事席次之增設，其他上櫃公司亦應於114年底前完成；興櫃公司應於112年度開始實施電子投票；上市櫃公司第一季、第二季、第三季財務報告採審計委員會決議再提董事會決議者，111年度公司治理評鑑可加一分，頗值得上市櫃公司把握評鑑加分之重點項目。