台積電及三星各砸120億美元及170億美元，準備要在美國本土設立晶圓廠，兩家公司不滿美國政府採納先前英特爾投書的建議，亦即提供520億美元扶植本土半導體產業的政策，據悉均已向美國政府表達，希望讓外資企業也能獲得補助。資深半導體分析師陸行之對此提出3點看法，他認為此舉動代表去年英特爾於美國政治新聞媒體《Politico》投書顯然有效果，他更建議如果台積電及三星拿不到合理補助，可考慮暫緩在亞利桑那州等地的鉅額投資，否則可能會成為競爭者的「職業訓練所」。

美國財經媒體披露，美國政府提供520億美元(折合約1.5兆台幣)扶植本土半導體產業，包括台灣晶圓代工龍頭台積電及韓國大廠三星均表態爭取，希望讓外資企業也能獲得補助，認為美國政府的補貼不應該僅限美國企業可以獲取。

陸行之在臉書發文提出3點看法，首先，台積電說美國政府補助半導體公司不應該以總部設立地點來看，也應該考慮公司是誰持有的，台積電目前外資持有近80%，美國資金應該超過50%吧。

其次，看起來台積電要把一堆在台員工請到美國幫忙開疆闢地，但美國移民法似乎不太友善。最後則是，台積電建議美國發展半導體應集中在先進技術研發，而不是弄個市場已經有的製程跟產能來複製。

《日本亞洲評論》先前引述消息人士說法指出，台積電美國亞利桑那州5奈米廠興建時程延遲，原計畫今年9月進駐生產設備，但據悉進駐設備時間將延後到2023年2月或3月，代表台積電海外擴產比台灣困難，除了疫情不斷，當地勞動人力的短缺，另外包括建築必須通過不同法規也是原因之一。