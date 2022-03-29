23123足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

全台疫情再起，多縣市、有個不明感染源。高雄29日再添4例確診個案，2例是化工廠群聚、隔離確診者，感染源尚未找到，目前無傳播風險，另兩例為高雄某科大體育老師，到台北參加粉絲會染疫，衛生局同步公布高雄足跡。

衛生局表示，23080、23081都是員工家屬，23日匡列隔離時採檢為陰，26日出現症狀確診，該廠溯源疫調新增56位，目前仍在檢驗中。

23022衍生的粉絲群聚案，25日晚間9點23122、231234在台北某會館參加聚會，兩人均無症狀，Ct值相同，都在醫院隔離中。26、27日兩人在高雄有多處足跡，衛生局也同步公布。

化工廠群聚事件再增2人，均是23日就匡列隔離的對象，總計累計23人染疫，相關社區、學校、呼吸道門診都尚未發現新增確診個案，

陳其邁表示，目前全台染疫案，都屬餐廳、休息室等密閉空間內長時間接觸，民眾一定要遵守戴口罩政策。

針對清明節防疫措施，衛生局表示，民眾進入納骨塔務必遵守實聯制、量體溫噴酒精，停留以15分鐘為原則，盡量分散、線上祭拜。百貨公司廁所、公共場域加強清消，落實防疫相關規定。觀光景點禁止邊走邊吃，用餐離桌立即配戴口罩。大眾運輸30分鐘清消一次，交通船每航班消毒一次。

校園活動部分，加強個人防護措施，教職員師生或家屬有呼吸道症狀立即就醫並通報學校。

針對長期臥床、行動不便者，可向區公所申請到府接種疫苗服務，民眾盡快接種第三劑。