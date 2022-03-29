俄羅斯與烏克蘭談判代表今（29）日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪面對面談判，目前會談已經開始，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在會談前表示，俄烏談判已經到了必須有具體結果的時刻，土耳其準備好安排普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談，促進雙方對話。
綜合英國廣播公司（BBC）、俄羅斯衛星通訊社報導，在俄烏談判代表於伊斯坦堡當地時間29日上午舉行談判之前，土耳其總統艾爾段對雙方代表致詞，他說普丁及澤倫斯基都是「寶貴朋友」，談判有進展將為雙方領袖會面提供條件，而土耳其能夠舉辦會晤。
他也認同雙方都有「合理擔憂」，但「我們已經到了談判必須有具體結果的時刻」。
艾爾段也呼籲雙方立即停火，不過表示「停止這場悲劇」仍由雙方決定。
另外路透社引述3名消息人士報導，稍早傳出疑似遭到下毒的俄國富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），也出席今日的俄烏談判。
（持續更新）
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