為鼓勵民眾多用電子票證，只要持一卡通、悠遊卡、敬老卡搭乘斗六市區公車都免費，若無卡則全線都是20元。（周麗蘭攝）

雲林客運購置6輛全新無障礙電動公車，底盤低、上下車不設階梯改由車門伸出斜板到路面。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右三）試乘。（周麗蘭攝）

斗六市區公車101、102路線圖。（周麗蘭攝）

雲林縣府重整優化斗六市2條市區公車路線，鼓勵老人家走出家門搭公車上街，今（29日）通車。縣長張麗善表示，雲林縣老人家仰賴子女載送，這2條公車路線是縣府耗資特地為他們設想，方便到寺廟、醫院、學校，希望所有的老人出來搭、學搭公車，用悠遊卡、一卡通、敬老卡刷卡都免費。

斗六市市區公車101線、102線於2015年起行駛，是單向繞行斗六一圈的路線，縣府透過大數據統計、乘客意見回饋，檢視各站運量，發現搭乘人數不多的原因是搭錯很難回頭，及搭車站不是交通熱點。

去年縣府工務處進行檢討，改為以斗六火車站為中心重整路線，101線經過斗六棒球場、鎮北里、斗六火車站、鎮西國小、雲林溪、慈濟斗六分院、雲林監理站、稅務局、雲科大、鎮南國小、社口遊客中心、成大醫院、受天宮、勞工育樂中心、環球科大，雙向對開。

102線行經台電雲林區處、台電大樓、斗六火車站、斗六派出所、洪揚醫院、斗六國中、育英北街口、明德北路一段路口、萬年庄、雲科工服務區、虎溪豐泰、虎溪里、洪厝社區、崙仔集會所。

最特別的是，縣府為鼓勵民眾多用電子票證，只要持一卡通、悠遊卡、敬老卡搭車都免費，若無卡則全線都是20元。

縣長張麗善表示，長期以來縣內大眾運輸交通工具不普及，年輕人開車或騎摩托車外出，老人家仰賴家中子女載，外出很不方便，雲林縣超過65歲以上人口已13萬人，她想起以前一個同學的阿嬤70歲還是搭著公車趴趴走，生活多采多姿，希望斗六這2條市區公車作為老人家搭公車的示範，未來再擴及更多鄉鎮。

工務處長汪令堯表示，雲林客運購置6輛全新無障礙電動公車配合，底盤低、上下車不設階梯改由車門伸出斜板到路面、有輪椅停泊車位；101、102每日發24班，約1小時1班車。