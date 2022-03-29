彰化縣新增本土確診案例23078及23079為夫妻，24日曾到苗栗後龍鎮開會，並前往牛肉麵店用餐，苗栗縣府28日晚間接獲通知，立即啟動疫調，共採檢10名接觸者，29日報告結果出爐，10人都陰性。

案23078和23079，是一對經營寵物店的夫妻，他們24日早上10點30分到後龍鎮台灣花卉生物技術公司開會，會議結束後前往後龍牛師父御膳牛肉麵用餐。

苗縣衛生局連夜檢驗10名相關接觸者，PCR檢驗結果花卉公司7名PCR陰性，其中2人列為居家隔離、5人列自主管理；牛肉麵店員工3名陰性皆列為居家隔離個案，今天29)日持續進行匡列、採檢及清消等防疫作為。

苗栗縣徐耀昌縣長表示，2名確診者為彰化縣個案，案23078， 33歲男性，曾接種2劑BNT疫苗；案23079， 33歲女性，曾接種2劑BNT疫苗。

2人3月28日早上因有症狀，於診所就醫快篩陽性後，由當地衛生局安排採PCR陽性確診，丈夫CT值15.8、妻子CT值23.1，由於具傳染風險，因此縣府獲通知後徹夜進行相關防疫工作，涉及足跡已停業完成清潔、消毒。

另外，牛肉麵店實聯制資料共有25筆，衛生局一一通知並發放細胞簡訊，通知採檢及依據感染風險列居家隔離或自主管理

也籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，今天29日晚上5時至9時及明天30日上午8時30分至中午12時30分，可到大千綜合醫院或為恭紀念醫院進行免費PCR採檢。

如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。