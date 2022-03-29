嘉義縣何姓男子被控去年1月間路過菜園偷割1顆市價新台幣100元花椰菜遭逮，何男除賠償菜農1萬元外，嘉義地院判處4個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，何男去年1月30日上午騎機車行經嘉義縣民雄鄉一處菜園，看見菜園種植農作物，便持鐮刀割下1顆花椰菜（市價約100元）後，騎機車離去。陳姓菜農發覺花椰菜遭竊，報警處理，警方循線查獲竊嫌何男。

何男坦承犯行，全案經檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院審酌何男不思循正當管道取得財物，竟竊取他人種植的花椰菜，漠視他人辛苦勞動成果，所為實不可取，惟念及何男犯後坦承犯行，且已賠償陳姓菜農1萬元。

因此，何男攜帶凶器（鐮刀）竊盜罪，且因恐嚇危害安全案件應執行6個月徒刑，於109年2月15日易科罰金執行完畢，於5年內再犯，為累犯，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。