台東縣疫情緊張，尤其卑南鄉家庭群聚有擴大現象，卻傳出快篩陰性、來自初鹿吳小姐因口腔破洞至台東市區診所就醫遭拒，至大醫院又遭醫生大聲喝斥「你在那裡就好」，讓她認為受到歧視，院方澄清絕無此事。台東縣衛生局表示，依照醫療法和傳染病防治法規定，診所跟醫院都不得無故拒絕疫情流行地區病人就醫。

「身為初鹿人又不是我們的錯！」吳小姐憤憤不平表示，她在就診前告知診所人員她是初鹿人之後，人員就把將健保卡退還給她，叫她改去大醫院看診；後來她改至大醫院掛急診，等到醫生一喊她的名字時，她就站起來，醫生就大聲告訴她「妳在那裡不要動就好！」在旁的民眾及病人都盯著她看，讓她感覺遭到歧視。

醫院澄清，經調閱監視器查證，當時醫師為了確認身分，叫病人名字，該病人聽到就站起來，醫師只是請他坐下而已，隨即就依防疫規定與護理師安排該名病人到外面看診並完成治療給藥程序，並無大聲斥喝及拒絕看診。醫院強調，自28日凌晨起迄今，門診及急診就收了多位來自初鹿的民眾，其中包括各種病兆原因的病人，強調「各鄉鎮的民眾來到醫院都享有平等的就醫權利」。

台東縣衛生局代理副局長林聖雄說，依照醫療法和傳染病防治法規定，醫療院所不得無故拒絕疫情流行地區病人前往就醫，但可依醫療院所的專長能力，可建議病人轉診，會再請醫療院所做好醫病關係。

林聖雄強調，防疫是同島一命，呼籲不應有獵巫心態，畢竟沒人願意染病，大家用心在防疫工作上，多一點關心和關懷，讓疫情能早日得到控制。

醫院進一步表示，院方對於來自風險地區或有COVID-19症狀的病人已規劃標準就醫流程，通常會在急診室外，由醫師身著全套防疫裝備進行看診及診療，若需進一步治療才會移至醫院內治療，強調這是標準的感控動線，也是保護大家、避免疫情擴大的作法。