台北市議員選戰腳步近，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，頻被質疑行政不中立，利用市府資源替自家參選人宣傳，市議員簡舒培、游淑慧齊批，台北市公運處的市政宣導影片中，主角竟是民眾黨參選人黃瀞瑩，質疑黨政不分案例又加一。對此，黃瀞瑩反酸，難道這就是傳說中的「藍綠合」？

台北市議員王浩上周柯文哲施政報告時揭露，北市立聯合醫院竟還放著黃瀞瑩人形立牌，痛批市府公然輔選，議員李建昌也批評，黃瀞瑩和北市府前副發言人、民眾黨議員參選人林珍羽還在北市府公務部門LINE群組，柯文哲也允諾會將其退群，並收掉相關看版。

不過，近期簡舒培、游淑慧接獲民眾陳情，指自己搭公車時，竟看到北市公運處的市政宣導影片，主角仍是黃瀞瑩。游淑慧痛批，民眾黨黨政不分情況誇張，質疑北市政風處內控機制失靈，「連一般市民都看不下去了」，直指柯文哲寄生戰法過頭、吃相太難看。

「整個城市根本成了民眾黨的競選總部！」簡舒培也批評，其他政黨議員或參選人穿個人背心在捷運出口拜票，會被捷運工作人員關心，要求不能靠太近，才符合要行政中立，但民眾黨參選人卻寄生市政宣導影片，跑遍整個台北市。

對此，黃瀞瑩表示，從上禮拜五「市政總質詢」開始，就不斷有藍綠兩黨的市議員拿離職前拍攝的廣告，質疑市府行政不中立，但無論是聯醫看板、上下車宣導刷卡廣告，都是在市府任職時，為市府政策宣傳的成果，從未出現選舉字樣。

黃瀞瑩認為，前陣子藍營不斷釋出藍白合的消息，如今看起來應該是「藍綠合」吧。