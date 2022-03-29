曾執導《超人力霸王迪卡》《超人力霸王蓋亞》《超人力霸王馬克斯》等超人力霸王系列作品的日本導演村石宏實於3月27日去世，享年75歲。而他生前的作品受到廣大小朋友的喜愛，由於作品涵蓋時間長，不少人是從小看到大，結婚生子後帶著小孩一起看，如今導演離世，讓喜愛超人力霸王系列作品的粉絲感到傷感。

村石宏實在1967年以攝影師的身分加入圓谷製作，後轉為助理導演拍攝《超人七號》、《超人力霸王》等經典作品，1973年他正式以導演身分出道，接棒拍攝超人力霸王系列作品，先後拍攝《超人力霸王迪卡》《超人力霸王蓋亞》《超人力霸王馬克斯》等作品。

據悉，村石宏實一共參與了74部作品，是超人力霸王系列所有導演中，參與數量最多的，其中他執導的《超人力霸王迪卡》中，有一句台詞「相信光嗎」成為影迷心目中的經典。曾任職圓谷製作副社長的岡部淳也28日在推特報喪，證實村石宏實在3月27日的下午4點45分離世，享壽75歲。

曾經與村石宏實合作的演員鶴野剛士在推特上哀悼，說村石宏實留下的作品會成為永恆的回憶。同為超人力霸王系列的導演岡樹秀則誇村石宏實非常優秀，而且為人很溫和直率，是個很好的前輩。

村石宏實監督ご逝去



電人ザボーガー、サイバーコップ、

グリットマン、ウルトラマン等の監督



我々が円谷プロ時代に、

大変お世話になりました、

村石宏實氏が天に召されました。



令和4年3月27日（日）

16時45分にお亡くなりになったとのことです。

ご家族葬にてお見送りとのこと。

享年75歳。 — 岡部 淳也 (@JunyaOkabe) March 28, 2022

2022年3月27日 村石宏實監督逝去



『ウルトラマンガイア』メイン監督であり、僕を選んでくれてウルトラマンに育ててくれた第二の父親。



監督のせいで今日の我夢はデメタンみたいな顔になっちゃったから撮影は出来ません。



言葉にならない。



ただただありがとうございました。



高山我夢

吉岡毅志 pic.twitter.com/cSxn4I1XeK — 吉岡毅志 (@takeshiyoshioka) March 28, 2022

吉岡毅志在1998年參演作品《超人力霸王蓋亞》，飾演高山我夢一角，他曬出多年前的照片，只見當時大家都還很青澀，他和導演坐在一起，氣氛融洽。另一張照片中全劇組的人舉著布條，每個人臉上笑容燦爛，沒想到多年之後導演辭世，吉岡毅志寫下「無法用言語表達，非常謝謝你」。