曾執導《超人力霸王迪卡》《超人力霸王蓋亞》《超人力霸王馬克斯》等超人力霸王系列作品的日本導演村石宏實於3月27日去世，享年75歲。而他生前的作品受到廣大小朋友的喜愛，由於作品涵蓋時間長，不少人是從小看到大，結婚生子後帶著小孩一起看，如今導演離世，讓喜愛超人力霸王系列作品的粉絲感到傷感。
村石宏實在1967年以攝影師的身分加入圓谷製作，後轉為助理導演拍攝《超人七號》、《超人力霸王》等經典作品，1973年他正式以導演身分出道，接棒拍攝超人力霸王系列作品，先後拍攝《超人力霸王迪卡》《超人力霸王蓋亞》《超人力霸王馬克斯》等作品。
據悉，村石宏實一共參與了74部作品，是超人力霸王系列所有導演中，參與數量最多的，其中他執導的《超人力霸王迪卡》中，有一句台詞「相信光嗎」成為影迷心目中的經典。曾任職圓谷製作副社長的岡部淳也28日在推特報喪，證實村石宏實在3月27日的下午4點45分離世，享壽75歲。
曾經與村石宏實合作的演員鶴野剛士在推特上哀悼，說村石宏實留下的作品會成為永恆的回憶。同為超人力霸王系列的導演岡樹秀則誇村石宏實非常優秀，而且為人很溫和直率，是個很好的前輩。
吉岡毅志在1998年參演作品《超人力霸王蓋亞》，飾演高山我夢一角，他曬出多年前的照片，只見當時大家都還很青澀，他和導演坐在一起，氣氛融洽。另一張照片中全劇組的人舉著布條，每個人臉上笑容燦爛，沒想到多年之後導演辭世，吉岡毅志寫下「無法用言語表達，非常謝謝你」。
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