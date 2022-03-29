2022年美國報稅截止日（4月18日）將至，美國國稅局與納稅人依舊面臨新冠疫情帶來的嚴峻挑戰，美國國稅局仍累積超過1,300萬未處理的納稅申報表。截至目前為止，不少美國納稅人正等待領取去年的退稅款項。

部分民眾也收到美國國稅局來函指出，尚未收到2020年或是更早年度的申報表格，或是納稅義務人申報的數字和稅局紀錄不符。資誠PwC指出，這些狀況可能源自於美國國稅局人力不足，納稅人提交的稅表尚未被處理。

美國總統拜登於「重建美好經濟法案」中，希望注入800億美金以補充新的稅務人員，並進一步對高資產人士查稅，以緩解國稅局羈押的案件數量，並擴充政府計畫財源。然而上個月參議院財政委員麥克·柯瑞柏召開的國稅局服務公聽會中提出，美國稅局還有其他更多的挑戰。

2022年的報稅季節來臨，麥克·柯瑞柏表示，這可能是近十年來國稅局面臨最大挑戰的一年。相比於2021年稅報季開始，美國國稅局累積超過1,300萬未處理的納稅申報表，今年的報稅季更至少增加 1,800萬份未處理的納稅申報表和未回覆信件，而且數量還在不斷增加中。

此外，根據統計，在2021年有超過2.5億通打給美國國稅局的電話無人接聽，只有約十分之一的人能夠通過電話聯繫美國國稅局解釋情況及諮詢問題，平均等待時間也超過23分鐘。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，收到美國稅局信函切勿驚慌，避免自亂陣腳。若稅局來函通知未收到前一年度相關稅報或文件，很可能是由於疫情關係，美國國稅局尚未查看納稅人稅報所造成，應儘速回信說明情況，並按照要求補寄資料。

另外，過於繁瑣的稅報官方指南也讓大眾無法獲得直接有效的幫助。許多納稅人對於稅收優惠還是不甚了解，再加上以前年度的稅報尚未處理，造成的追蹤困難，使得納稅人喪失了減免稅額的權益。

蘇宥人建議，若在美台商有急需申請退稅的情況，可以考慮採用電子申報納稅的方式，並儘早提交稅報資料；已申請稅額抵扣的納稅義務人，應備好相關憑證，以利當年度的稅報工作，避免意外喪失稅額抵扣權益。

若有急需和美國國稅局溝通等複雜情況，可以委託美國稅領域專業人士協助處理，以避免潛在的經濟損失。若納稅義務人對於稅務申報或稅收抵扣等稅收優惠尚有任何疑問，建議儘速諮詢美國稅務專業人士，以保障自身權益、獲得最大節稅效果。