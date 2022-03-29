資誠（PwC Taiwan）29日發布《2022全球家族企業接班人調查報告》，對全球68國、逾1千位的家族企業下一代進行問卷調查，深入了解家族企業的關注焦點和挑戰。調查發現，多數下一代認為，「企業成長」對家族企業的繁榮發展至關重要，而「永續發展」則與企業成長環環相扣。

依照調查，資誠發現有65％家族企業下一代表示，實現企業成長是首要任務，64％認為其家族企業有機會成為永續經營的先鋒。

另超過半數（55％）家族企業下一代相信，其家族企業將永續概念深植於所有業務的核心。71％則認為，其家族企業有責任應對氣候變遷及其造成的後果。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，俗話說「富不過三代」，家族企業的永續經營面臨諸多挑戰，在本次調查中，受訪的下一代與這一代都了解到，必須確保企業持續成長，才能為後代子孫創造價值；然而，下一代也意識到，必須運用新的方法才能持續驅動成長、讓企業蓬勃發展，因此，他們格外重視永續發展和氣候變遷。

雖然多數下一代都了解，永續經營是確保企業長期成功的關鍵，但調查顯示，目前下一代大部分的心力仍投注於「實現企業成長」（59％）、「確保企業提供對的產品和服務」（50％）、以及「導入新科技」（44％）；僅有28％的下一代表示，正努力讓其家族企業更加關注永續性和ESG議題，以及，只有25％的下一代表示，他們正致力減少其企業對環境的衝擊。

對於下一代在家族企業的參與程度，新冠疫情是一把雙面刃。近半數的受訪者（43％）表示，比起疫情前，他們現在更願意投身於家族企業，也更積極參與在家族企業的經營；並有逾半（56％）的下一代認為，在疫情期間，家族成員之間更常溝通企業經營的議題。

然而，疫情所造成的不確定性，似乎也讓當前掌權的這一代更難鬆手授權。僅28％的下一代認為，他們已在企業內部營運被賦予重責大任，比例明顯低於2019年調查的48％；同時，只有32％的下一代認為，他們的意見在家族企業中有得到重視，比例也比2019年的36％要低；並有45％的下一代坦言，難以證明自己是新的領導者或董事會成員。

值得注意的是，有近六成（57％）的家族企業下一代表示，當前掌權這一代不願退休，對他們來說是項挑戰；並有39％認為其家族企業內部難以接受變革。

但調查也發現一項極為正面的趨勢，有61％的受訪者表示，其家族企業已有接班傳承計劃，並有39％下一代表示，他們參與了傳承接班計畫的規劃。

洪連盛表示，完善的接班計劃對家族企業至關重要。當下一代的領導者對企業經營的參與度和投入度越來越高，現在的挑戰在於，當權的這一代和下一代之間如何建立信心。

調查顯示，家族企業世代間的溝通頻率已有增加，這對家族企業接班來說是好消息，但家族企業必須盡快規劃完善的接班計劃，定義出實現未來企業成長所需的領導技能、接班過程中的關鍵衡量指標。

PwC近期也對家族企業當權一代進行調查，雖然他們在很多領域與下一代意見一致，如兩代都專注於企業成長，但部分觀點仍存有明顯差異，像是近四分之三的下一代認為其企業有責任因應氣候變遷及其衝擊，遠高於這一代的50％。

同時，多數下一代（76％）認為其企業應積極為社區做出貢獻，但僅有54％的這一代如此認為。另外，世代之間也存在數位落差，42％的下一代和38％的這一代認為其企業具有強大的數位能力，三分之一的下一代表示，當權的這一代尚未完全了解數位轉型對企業的機會和風險。

家族企業若能更加關注下一代男、女成員的角色平等，將有助於家族企業的發展。在本次調查中，43％的女性下一代表示自己已擔任家族企業的領導職務，遠低於男性受訪者的59％。

同時，66％的女性下一代表示，很清楚自己未來在家族企業將會扮演何種角色，低於男性下一代的79％；此外，僅53％的女性下一代表示，正積極參與協助企業成長，亦較男性下一代的69％要低。但在問到改善工作條件（女44％：男46％）、對永續發展投資的關注（女33％：男29％）和減少企業對環境的衝擊（女27％：男26％）等領域，女性往往比男性扮演更加積極的角色，調查認為，家族企業應給予女性的下一代更多機會在關鍵領域展現能力。

洪連盛表示，家族永續、企業永續絕對是每位台灣家族企業主最深切的期待。從調查可以看到，多數的家族企業下一代，都看見了ESG與企業成長之間的關鍵連結。