勤業眾信聯合會計師事務所29日發布《2022年醫療照護產業展望》報告，內容指出，史無前例的全球疫情於2022年滿兩周年，疫情除了加速醫療照護消費者偏好與行為轉變、推動數位醫療照護技術發展，以及人才與醫療照護模式等變革，更將持續主宰醫療照護系統的焦點與資源。

展望未來，勤業眾信建議，醫療照護產業應聚焦「健康平等、ESG、心理健康與福祉、融合數位轉型與醫療照護服務模式、醫療科學的未來、重新建構公共衛生」六大趨勢，把握疫情加速創新與重整的大好機會，習得疫情流感化下須長期與病毒共存的模式，迎向令人引頸期盼的疫後轉型新常態。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全資深會計師表示，疫情使得醫療照護服務資源的不平均、醫護人員的職業倦怠狀況、全民心理健康等問題更加地被擴大與突顯。儘管疫情帶來了許多破壞，但也推動了醫療照護產業於臨床、財務與營運面的創新、改革與轉型的機會，面對醫療照護產業變革之洪流，醫療照護組織須保有韌性和彈性，以永續經營並迎接隨之而來的機會與挑戰。

勤業眾信聯合會計師事務所醫療照護產業負責人林彥良資深執行副總經理指出，隨著智慧型手機、穿戴式裝置、自我檢測的普及，個人化健康醫療資料不斷累積，將更多的權力與責任轉移至消費者手中。以消費者為中心的「未來醫療照護」願景，數位轉型為主要的驅動力，面對數位轉型的時代，須仰賴前期的審慎評估與規畫，避免如隱私、資安等問題與風險的產生，以及須長期持續的投入。