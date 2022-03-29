足跡圖

公共場所活動史

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中央29日公布新竹縣新增2例本土確診案例，皆為大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案衍伸，案23086是68歲宿舍位保全人員，案23087為宿舍群聚確診者案22904（案22903的同住女友）就讀竹北安興國小的8歲女兒，居隔曾2次採檢陰性，第3採陽性確診，2例新增案例持續疫調，足跡也陸續消毒中。

衛生局長殷東成說，針對大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案，該局持續疫調匡列採檢、辦理社區PCR篩檢，至今匡列接觸者居家隔離185人，自主健康管理加採檢44人、自我健康監測加採檢169人，合計398人。

針對安興國小和補習班，初步匡列學生72人、老師15人共87人列自主健康管理並採檢，將由醫護人員進駐校園，除匡列87人採檢外，慎重起見將擴大回溯，預計採檢超過100人。

新增的案23086和案23087，初步疫調公共場所活動史為竹北和新豐等3處，另外他縣市確診者案23063在新竹縣足跡有4處，均由清潔人員完成環境消毒作業新增的保全員和女學童，初步疫調公共場所活動史為竹北和新豐等3處，另外他縣市確診者在新竹縣足跡有4處，均由清潔人員完成環境消毒作業。

針對大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案，衛生局持續安排社區篩檢，累計27、28日2天PCR採檢人數共825人，其中824人陰性，1人陽性，這名陽性個案為居住桃園市觀音區的大潭電廠員工，已轉報桃園市衛生局介入疫調及安排就醫。

大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案全案宿舍員工群聚51人確診（泰國籍48人、本國籍3人），非新豐宿舍員工3人確診，非新豐宿舍員工同住家人4人確診，累計至今天共58人確診。

為積極阻斷傳染源持續擴大社區採檢，衛生局繼續協調湖口仁慈醫院於紅毛港池和宮池府王爺廟設立1處篩檢站，29日下午2時至6時採檢，呼籲與確診者足跡重疊的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。