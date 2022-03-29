苗栗縣警局加強特種營業防疫作為查察。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局加強特種營業防疫作為查察。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情多點爆發，警政署緊急通令所屬各縣市警察局加強特定娛樂場所防疫作為查察，要求各營業場所落實社交距離、配戴口罩、從業人員須打滿第3劑疫苗等措施，苗栗縣長徐耀昌特別指示苗栗縣警局聯合衛生局、工商發展處及消防局等單位，對苗栗市內KTV等場所進行擴大臨檢，避免防疫出現破口。

鑑於部分縣市疫情有擴大升溫情勢，苗栗縣警局長陳武康遵照縣長徐耀昌指示，動員警力結合衛生局、工商發展處、消防局等單位人員，針對轄內特定娛樂場所進行強力臨檢，查察業者有無落實社交距離，設置隔板採梅花座、配戴口罩、酒精清消及實聯制。一旦發現違反疫情警戒規定，則由縣府衛生局裁罰、必要時予以暫停營業，避免防疫破口。

縣警局共動用58名警力，查緝及臨檢特定娛樂場所等場所共38家次，並勸導未施打第3劑疫苗而進入場所者共計78人，另取締未配戴口罩者2人，由苗栗縣政府衛生局依違反傳染病防治法規定裁處行政罰緩。

為了避免執勤中感染疫情，局長陳武康要求出勤同仁配妥防護裝備口罩、護目鏡、乳膠手套等，並提醒同仁勤務結束後，務必以酒精消毒以免感染。警方並呼籲民眾及相關酒店、KTV等業者，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住升溫的疫情，請民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，到處遊走或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，並希望業者能主動配合共同防疫，配戴口罩、酒精清消及實聯制，共同做好防疫。