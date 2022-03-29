新竹左岸已變身微笑水岸，有占地18公頃的草原綠地。（陳育賢攝）

新竹市政府在左岸斥資6000萬的「全線濱河自行車綠廊道景觀優化」與「新竹左岸生態環境與棲地改善」兩大工程去年已相繼完工，10公里長的自行車道有全新植披、喬灌木，並增設環景漫遊步道等，沿途還有5處生態觀景平台，市府邀請全國親子春假來玩吧！

市長林智堅表示，過去頭前溪左岸缺乏整體規畫，長期閒置導致雜草叢生、被倒置廢棄物。他上任之後，將左岸變身微笑水岸，找出占地18公頃的草原綠地，並還原河濱風景豐富、陸海交會景色。

他說，市府投入4000多萬的「全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程」去年已完工，在自行車道旁重新種植喬灌木、高草，車道上不再有雜草阻擋，還設置溪埔子人工溼地與柯子湖人工溼地自行車道支線、溼地漫遊步道，讓旅客更可貼近人工溼地等，近距離觀賞水生動植物。

而溪埔子人工溼地與柯子湖人工溼地，曾見保育級動物魚鷹、白鼻心、臺灣窗螢在此出沒，還有台灣萍蓬草、香蒲、台灣水龍等台灣特有種植物。生態池中的陸島棲地，因季節更替，還吸引難得一見的過境候鳥駐足停留，例如小水鴨、紅冠水雞、小鷿鷈等，民眾能親近賞鳥。

另，左岸也是全年齡的運動廊道，環保局說，新竹左岸滑輪公園，適合「Pushbike（滑步車）、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」4大類滑輪運動，開車族從台1線頭前溪橋下，由新竹左岸前溪出口（中華路1段2巷處）進入，或是自行車道里程標示7K＋500公尺處進入。

「狗狗公園」則設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明，還有提供毛小孩飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚及座椅等貼心設施。

此外，2022新竹市兒童藝術節─風的運動場，將於4月1至5日在新竹左岸登場，市府歡迎大小朋友一起造訪全新左岸，可在人工溼地賞水生動植物，也可在帶領家人走訪左岸滑輪公園、狗狗公園。