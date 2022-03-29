相隔26日，彰化縣再度傳出有確診案例，一對經營寵物用品工廠的30多歲夫妻，因為近日南奔北跑參與寵物用品展，因而確診，彰化縣衛生局漏夜完成縣內接觸者的匡列、採檢，321人初採都是陰性。外縣市疫調足跡持續進行中，隨時通報各縣市接手處置。
這對30多歲的夫妻，育有5歲兒子、3歲女兒，與年約60歲的婆婆同住，3個成人均已打完2劑的BNT疫苗超過3個月，卻未打第三劑追加劑。
彰化縣長王惠美也公布兩名確診者在縣內的疫調足跡，23日傍晚5點30分曾到彰化市民族路麻辣燙消費半小時，25日中午11時25分至彰化市金馬路阿三爌肉飯，傍晚17時45分至全聯金馬店，晚間9點則前往全聯和美糖友店消費，呼籲足跡有重疊的民眾主動通報採檢。
夫妻倆平日經營工廠、生產寵物用品，經常需要南來北往，參加寵物展，或與客戶談生意、有各種業務往來，足跡遍布雙北、高雄、台中、南投和宜蘭。
衛生局長葉彥伯說，先是丈夫在25日出現流鼻水、咳嗽發燒的症狀，隔天妻子也有症狀；兩人28日上午主動前往就醫，因為診所醫師十分警覺，在其建議下，夫妻兩人一起做快篩，都是陽性，轉介到醫院PCR採檢，昨天中午結果陽性確診。丈夫Ct值15.8、妻子Ct值23.1。
葉彥伯說，依據夫妻兩人確診日期回推，恐怕早在21日就遭感染，直到25日發病前夕這段時間仍不斷往雙北、桃園、台中、南投、台南和苗栗四處跑，除了業務需求，也有外出購物、用餐等，都仍持續疫調。而此次全台疫情是多點爆發，感染源不容易追溯清查，還要靠中央比對病毒基因釐清。
彰化縣衛生局昨晚漏夜針對5歲男童就讀的幼兒園，共194人採檢PCR，包括相關人員16人、幼童90人、家屬88人，另外夫妻兩人職場所屬員工與家屬共19人，其他活動接觸者108人，統統採檢PCR，昨深夜12點結果出爐，全部都是陰性。有關在外縣市接觸者，則陸續疫調中，若有相關接觸者或足跡將會隨時轉通報其他縣市處理。
王惠美呼籲，落實防疫、勤洗手，還沒接種第三劑的快去打；葉彥伯則呼籲，Omicron病毒傳染力超強，只要有打疫苗，即使遭到突破性感染，就不容易演變為中正，提醒大家還是要落實實聯制以利疫調。
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