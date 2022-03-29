【遊戲橘子新聞】由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》今(29)日官方搶先預告遊戲上半年系列改版消息，除了本月新登場的【全新神話裝備】「黑帝斯」系列，後續也將跟進釋出「神話飾品」。四月即將推出【夥伴牧場大進擊】大改版，全新系統「夥伴牧場」，與玩家們一起探索與訓練。未來還有首次全職業共用【二轉職業】「商人」、「探險家」，【伺服器排名專屬效果】及【新系統家具】等豐富內容，敬請期待！

《月光雕刻師》系列改版消息曝光、全新神話裝備問世

《月光雕刻師》系列改版消息曝光、新神話級裝備、夥伴牧場系統、二轉職業陸續登場！

《月光雕刻師》三月改版新增【全新神話裝備】「黑帝斯」系列裝備是目前遊戲中最高級的重點裝備，玩家等級達到Lv.200，於「索穆倫自由城」向NPC「塔爾洛克」學習製作，使用+25改良「卡歐斯」或「艾雷」裝備，搭配其他素材進行製作；「黑帝斯」精工後可增加額外能力，大幅提升玩家戰力。

四月即將推出【月光夥伴大進擊】大改版，全新系統「夥伴牧場」共有「夥伴牧場」、「夥伴探索」、「夥伴訓練」等三大玩法：

※ 夥伴牧場

可透過居住區進入「夥伴牧場」，進行家具編輯；每天可與夥伴進行互動，獲得獎勵與效果，依據夥伴等級給予不同獎勵。

※ 夥伴探索

角色需要持有夥伴才能進行探索，夥伴屬性與區域屬性相同將增加獎勵；每日可免費探索一次，或使用「好友遠征票」進行區域探索；探索後需冷卻時間或使用「夥伴緩解器」。

※ 夥伴訓練

夥伴進行訓練後，可獲得永久性訓練效果；透過夥伴訓練，可增加訓練數量、減少訓練、探險與冷卻時間。

《月光雕刻師》夥伴牧場系統

《月光雕刻師》未來將推出首次全職業共用【二轉職業】「商人」、「探險家」，達Lv.250，任何職業二轉皆可選擇，「商人」為專門狩獵職業，具備狩獵獎勵加成效果，且擁有專用流浪商人NPC．可進行特別交易內容，包含時裝、特殊裝備、戰利品等項目。「探險家」屬於適合狩獵與PVP攻擊職業，探險可獲得額外獎勵。

後續也將推出【伺服器排名專屬效果】針對伺服器名聲、PVP、釣魚的排名，給予玩家各類排名1至3名的特殊效果獎勵。【新系統家具】新增各式主題及節慶時裝，包含：未來科技感、紙袋、消防員、流浪商人、工人等的特殊時裝，此外，可透過「摩登市集」獲得更多樣式的小屋家具。以上活動內容請依官網公告說明為準。