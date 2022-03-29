新北市今新增11例確診，其中27日匡列的中和某公寓大廈疑有社區感染，12戶、29人中有6確診個案，市府今起連續3天在中和景福里景福市民活動中心設置機動篩檢站；另1例是住在中和的勞保局員工，足跡與先前確診者去過的便利商店重疊，與中和確診案22598相關全案累積已有11人確診，另新增永和、淡水各1例及與基隆相關2例，新北市長侯友宜表示，中和篩檢站今上午已篩檢54位，結果尚未出爐，呼籲周邊民眾踴躍出來篩檢，阻斷隱性傳播鏈。

侯友宜說，中和某公寓大樓清查發現有1戶2人未連繫上，敲門也未理，今中午繫上2人，現正進行採檢中，大樓共12戶、31人，目前已全面清空。衛生局補充，2人是情侶。

新北市28日公布與中和確診案22598相關案有2人，分別是30多歲麵店店員（案22945）及30多歲行政人員（案22946），衛生局比對中和確診個案後發現，其中案22946為與26日確診的案22639住在同一棟公寓大樓，隨即針對整棟12戶、29人匡列採檢，29日再揪出6個確診個案，

侯友宜說，與中和群聚案相關的有6例及社區篩檢1人，同公寓6人案23069至23074，Ct值14.6至26.6，以上6例個案共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，其中幼兒園接觸者209人採檢均為陰性，持續疫調中，29日至31日一連三天該區域增設社區機動篩檢站，鼓勵民眾踴躍採檢。

社區篩檢是案23075，50多歲女性，未接種疫苗，勞保局員工，3／27出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。個案初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。

與基隆相關案2人，案23077是40多歲男性，外縣市教師，已完成2劑疫苗接種，為北市確診案23022的接觸者，28日接獲北市個案通知確診，自行快篩陽姓，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值22，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區。個案初步疫調匡列接觸者15人、居家隔離14人，已安排採檢，持續疫調中。案23127是50多歲男性，為基隆市警察局員警已經接種3劑疫苗，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，居住地板橋區。

侯友宜說，今另新增2例，案23076是60多歲女性，27日出現頭痛、肌肉痠痛症狀，就醫採檢PCR陽性，收治專責病房隔離治療，居住地永和區。個案初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人；案23124是40多歲男性，外縣市教師，27日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地淡水區。個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。