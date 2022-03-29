本土疫情再度升溫，新北市樹林科技廠和桃園大潭電廠都發生移工染疫事件，台中市勞工局表示，經查台中市未有相關足跡，但因移工工作、生活多相處在一起，仍要提醒雇主和移工朋友們，防疫工作不能鬆懈。

勞工局長張大春指出，勞工局除透過雇主、仲介公司向移工宣導，籲大眾運輸業者、醫療院所、宗教團體、公園、市場及商圈等機關，協助張貼以移工母語撰寫的宣導海報，並錄製越南語、印尼語、泰語、英語語音檔，供雇主及相關單位下載，提醒移工保持勤洗手、戴口罩、實聯制、減少人潮聚集、保持社交距離、注意自身健康等相關防疫措施。

勞工局提醒雇主，勞動部訂《因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項》，請企業雇主務必遵守相關規範，像是工作與住宿分流原則、工作場所及住宿地點消毒、協助採買以減少移工外出需求、落實記錄TOCC機制、預先規畫1人1室居住地點、防疫資訊以母語提供等。

勞工局表示，勞動部修正《雇主聘僱就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作外國人應辦理之防疫措施及處分規定》，明訂雇主若未落實規定並於期限內改善，或因雇主缺失而篩檢出確診者等，將遭受裁罰處分。

勞工局請轄內企業務必落實移工防疫的管理措施，以免引發群聚感染，不僅會造成企業損失，還將遭裁罰及影響可聘僱的外國人名額。

勞工局強調，市府持續辦理揪團接種疫苗，提高疫苗覆蓋率，如場內50人以上有意願接種疫苗，歡迎企業雇主向施打所在地的衛生所提出申請。