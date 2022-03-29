台北市長參選人選備受關注，國民黨立委蔣萬安和衛福部長陳時中被視為藍綠熱門人選。蔣萬安今天上午接受廣播節目專訪時罕見說重話，認為陳時中在防疫重要決策過於獨斷，整體政策、戰略目標沒有很清楚。陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會被問及對此的看法，僅匆匆回答「謝謝指教」，不願多做評論。

六都市長選舉即將在今年底舉行，台北市長熱門人選蔣萬安和陳時中的互動成為鎂光燈焦點。兩人日前同場出席公益活動，雖然相隔一個座位仍有不少交談互動，事後陳時中也透露，自己和蔣萬安一直都維持良好的關係，當時交談的話題是《精神衛生法》修法。

但蔣萬安今天罕見說重話表示，陳時中擔任防疫指揮官，對台灣整體防疫非常關鍵，去年採購疫苗引發爭議，到現在餐飲業、旅館業、旅遊業還是很淒慘，並沒有回復到過去正常狀況；疫苗救濟方面，台灣相關辦法嚴格，長者對施打疫苗就沒有信任感，外界提出建議希望採納韓國模式，但陳時中往往是非常堅持己見又獨斷。

本土疫情再升溫，今天單日新增6條不明傳播鏈。陳時中今天下午在疫情指揮中心記者會上被問及對蔣萬安的批評有何看法，他僅匆匆表示「謝謝指教」，似乎不願多談。