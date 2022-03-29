71歲「好姨」薛家燕過去在電影《食神》客串評審一角而廣為台灣觀眾熟知，最近她上TVB節目《講你都唔信》大聊勁爆話題，她透露自己20多歲時曾遇到瘋狂粉絲追求，當時她到菲律賓參加商演，被一男盯上跟進飯店，對方還拿著槍狂敲她房門，讓她激動坦言：「我第一次差點失身，就是這樣，真的很可怕」。

據《香港01》報導，薛家燕最近上曾志偉節目，大聊「第一次」，她回憶1973年也就是她23歲時曾受邀到菲律賓工作，當時她人氣正旺，被邀請登台2場表演，都萬人空巷，但第1天工作完她就遇到驚魂記，在回飯店路上發現一名男子隨地小便，該男認出薛家燕後還開始死纏爛打，一路跟蹤他們回飯店。

後來該男竟拿著手槍闖進薛家燕的飯店，飯店人員發現後立刻打給她要她鎖好房門，該男見敲門沒回應，又找上了住在薛家燕隔壁的男歌手，並逼迫男歌手陪他喝酒，每喝完一瓶酒就開一次槍，而躲在房內的薛家燕報警後，未料因該男背景太硬，警方到場快閃後便離開，完全沒有要保護薛家燕的意思，直到該男的爸爸出現將兒子勸回家，並鄭重向薛家燕道歉，強調願意賠償一切損失，才結束這場驚魂記，薛家燕也坦言當時若不是男子的爸爸出現，自己真的可能因此失身。

而薛家燕過去和石保慶有過一段婚姻，生了2女1子後就在1995年離婚，一路單身至今，後來薛家燕被拍到和小她17歲的圈外商人男友約會，薛家燕才坦承和小男友愛情長跑14年，男方曾求婚希望跟薛家燕組新家庭，但受過傷的薛家燕不肯，直說年紀都這麼大了，真的沒計畫再次走入婚姻，幸好小男友後來也想開，決定不求那紙證書，一路相伴至今。

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