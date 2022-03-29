車用CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電受惠特斯拉、低軌衛星、車用CIS、擴廠題材，外資、投信力挺下，近一周股價沿著5日線V型回升，周二股價守住紅盤，為封測族群少數收紅個股，表現穩當。

烏俄戰爭爆發，烏克蘭電信基礎建設遭到破壞，Starlink(星鏈)將衛星用戶終端設備運送至烏克蘭，成功為網路斷線地區提供臨時連網服務，凸顯緊急時刻衛星通訊的重要性，有望加速各國發展低軌道衛星，供應鏈可望從中受惠。

低軌道衛星規模擴張，供應鏈營運升溫。同欣電(6271)RF Module受惠於SpaceX的星鏈計畫衛星發射量倍增，今年度出貨量能有望有顯著成長，RF Module為同欣電產品組合中毛利率表現最佳，也有利於使今年度毛利率維持在30%以上的歷史高位。

電動車及自駕車已是汽車產業主流趨勢，導入的先進駕駛輔助系統(ADAS)成標配，車用晶片缺貨問題有望持續緩解、特斯拉全球產能擴張，以及政策扶持，電動車產業榮景在望，推升車廠加快新品產出，法人看好車用CMOS影像感測器(CIS)需求飆升，加上智慧型手機的多鏡頭需求帶動，CIS的需求持續暢旺。

同欣電合併勝麗後已是亞太地區最大車用CIS元件封測廠，包括索尼、豪威(OmniVision)、安森美(onsemi)等均是重要客戶，而車用CIS封裝接單持續放量，同欣電也持續積極擴產，跟上客戶腳步搶食商機。

同欣電先將辦公室改為產線，購置竹北土地廠房因應客戶對車用CIS需求，新竹廠車用CIS新產能預計今年底至明年初開始裝機，後續需待客戶完成認證才能投產，預期可擴增逾2成產能。車用認證期至少2年以上，因此與客戶密切維持聯繫，確認短、中、長期需求，擴產計畫均依客戶需求逐步進行，預期產能將緩步增加。

同欣電車用產品占營收45%，預期未來隨著車用CIS新產能陸續開出後，車用相關營收比重會再上升一點。法人認為，同欣電受惠車用需求強勁，第二季起營運將重回成長軌道，且公司在陶瓷基板與CIS兩類產品產線將進行擴產，今年原先規畫車用CIS產能增加30%，不過，由於近期客戶需求比當初規劃新廠時更為強勁，透過先將辦公室改為產線，年底裝機可趕上需求，產能可再成長逾2成，帶動業績成長。

市場預期，客戶車用CIS需求強勁，不受車廠減產影響，同欣電受惠電動車和ADAS滲透率逐年上升趨勢明確，2022年各產品線皆成長可期，獲利展望樂觀。