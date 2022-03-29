仁寶(2324)近年積極深耕智慧醫療生技產業，今(29)日在衛福部石崇良次長的見證下，舉行捐贈儀式。捐贈集團子公司奔騰智慧生醫的79台「阿帕契手持無線超音波系統」予偏鄉離島衛生所，以實踐企業社會責任並關懷偏鄉離島醫療的心，願提升台灣偏鄉離島醫療設備，並以創新科技服務在地民眾。

仁寶副董事長暨策略長陳瑞聰表示：「將專業醫療器材微型化並具備穩定的無線連網能力是落實遠距醫療的關鍵之一，此次捐贈之阿帕契手持無線超音波便具備此特色，也希望可以透過此次的捐贈拋磚引玉，為台灣偏鄉離島引入更多醫療資源，為提升地方醫療克盡心力。」

此次捐贈的阿帕契手持無線超音波系統為仁寶集團旗下子公司奔騰智慧生醫所開發製造。此系統具備獨家的專利技術，完全自主開發製造超音波最關鍵探頭模組、軟硬體系統及影像處理演算法，從裡到外均為台灣製造，尺寸相較於傳統落地式超音波輕巧許多，等於是將設備縮小到口袋的大小。移動性高的優點，搭配無線連網便可落實遠距醫療服務，進行即時傳輸影像，快速提供醫療建議，提供偏鄉離島一有利的醫療工具。

衛福部次長石崇良表示：「原鄉離島地區受限地理環境及交通，民眾外出一趟看病不容易，遠距醫療可補實醫療專科服務之不足；又長期居家臥床之病人更是就醫不便，此時以「病人不動，醫護動」的照護模式更顯重要。基此，衛福部積極佈建在地醫療資訊化等數位基礎建設；2019年全面提升原鄉離島衛生所網路頻寬(達100M)，2020年隨著基礎建設完備即於原鄉離島衛生所及醫院試辦五官科遠距醫療專科門診，並於2021年將遠距醫療納入健保給付。衛福部看見在地的迫切需求，自2021年起更擴大佈建全面推動，未來在通訊診療辦法鬆綁下，除了五官科外亦將陸續增加專科(如心臟科、腸胃科)服務。此次仁寶慷慨解囊捐贈行動超音波儀器，為原鄉離島健康照護再加值，讓在地民眾有更多機會提早診斷，獲得更好的醫療照護，發揮行動醫療及遠距醫療之最佳效益。」