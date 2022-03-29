昨天的津城全員核酸檢測牽動著大家的心，很多人都在盡己所能貢獻一份力量，這其中，就包括了來自寶島臺灣，目前在天津工作生活的臺灣青年黃馨儀。3月27日淩晨3時，天津市第三中心醫院的年輕女醫生黃馨儀被鬧鐘喚醒，洗漱完畢，在夜色中走出家門，找了一輛共用單車，掃碼、騎車，奔向單位……

“淩晨4點多，我和同事們就到了單位，大家一起交流工作計畫和注意事項，大約4:50集體乘車出發奔赴篩查點。”6時許，到達東麗區金鐘街一社區篩查點後，黃馨儀一邊進行篩查前的準備，一邊和記者進行著簡單交流。6:15，她和同事們迎來了第一位社區居民……該點位的篩查工作有條不紊地進行著。“來，小朋友，別緊張，把嘴巴張開……”每逢遇到年齡較小的孩子，黃馨儀總是習慣性地囑咐一句小朋友。“阿姨，給你這個，可好吃了。”做完核酸檢測的小朋友沒有立即離開，而是將一個又大又紅的番茄遞給了黃馨儀。“謝謝寶貝。”這位年輕的女醫生感動地回應著。“最近篩查的時候，經常有社區居民給我們送水果和番茄之類的，令我和同事們很暖心。冬天大篩的時候送暖手瓶的多，天暖和了送水果的多。”黃馨儀告訴記者。

黃馨儀醫生在社區核酸檢測現場。（圖/林洛安提供）

黃馨儀醫生上門為居民進行核酸採樣。（圖/林洛安提供）

“哇，今天的菜都是我愛吃的。雖然上午工作量很大，但是看到這些飯菜，還有這些暖心的水果，我立刻就感覺到能量滿滿啦。”午飯時間，一向性格開朗的黃馨儀，瞬間變得像一個開心的孩子，“雖然天津經歷著疫情的挑戰，但天津人一直用獨有的幽默和樂觀精神積極應對著，大家都團結在一起，為抗擊疫情奉獻著自己的力量，我好感動。”她告訴記者，作為在這裏生活了10年的臺青，她深深地感受到這片熱土的溫度與溫馨，感受到血濃於水的兩岸親情。“所以，疫情剛開始時，我就堅定地申請協助抗疫，我要將平時自己受到的關心和愛護，盡自己的努力回饋給同胞們，為大陸抗疫、為天津抗疫貢獻一份力量！”這位青年醫生堅定地對記者說。