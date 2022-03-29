桃園29日新增2例確診，其中1個是大潭電廠外包商老闆，以及新北三重業務員群聚內湖女性的接觸者產生，市府匡列23親友居隔，目前大潭案累計66人染疫，其中僅5例在桃園。另外針對中原大學財經法律學系教授確診，衛生局長王文彥說該案為55歲家住淡水男，才剛接獲通報，3月26日發病，初步疫調每天都有到校，已緊急匡列接觸人跟上課班級進行必要採檢跟居隔。

王文彥說，桃園29日新增2例本土確診，其中1個與大潭電廠相關，為40多歲男性，是大潭電廠中華工程下包商，Ct值28.9，居住桃園，已匡列親友21人採檢居隔。

王文彥說，移工宿舍跟大潭電廠工區案件相關個案從第一天47＋4＋1人，第二天11人，第三天3人，其中移工48位、員工加包商9位、台電主管1位、家屬8位，桃園目前只有5位，分別為3外包商跟2家人，目前都追出並在掌握中。

另一例則為新北三重業務員群聚案產生，是內湖女案22952的接觸者採檢確診，為30多歲男性（案23084）、Ct值18，已匡列2同住家人居隔。

另外針對中原大學財經法律學系教授確診，王文彥說該案為55歲家住淡水男，才剛接獲通報，3月26日發病，初步疫調每天都有到校，已緊急匡列接觸人跟上課班級進行必要採檢跟居隔。

王文彥說，台灣多點流行，且不少外縣市確診者足跡在桃園，市府持續疫調中，相關足跡若有接觸者會全力鞏固。