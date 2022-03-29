大陸觀察者網報導，大陸國家衛生健康委網站29日消息，自香港第五波疫情以來，大陸已派出重症、防控等三批專家組赴港，為更好地控制疫情和救治患者，應香港特區政府請求，國家衛生健康委和國家中醫藥管理局組建了由高水準專家組成的中央援港抗疫中醫專家組赴香港，配合特區政府對應用中醫藥治療新冠肺炎患者及預防重症等方面提供指導和建議。

中央援港抗疫中醫專家組共計7人，由中國科學院院士仝小林擔任組長，成員包括廣州中醫藥大學副校長張忠德、中國中醫科學院西苑醫院主任醫師苗青、上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師張煒、廣東省中醫院主任醫師鄒旭、廣東省中醫院副主任醫師張睿智、中國中醫科學院廣安門醫院主治醫師李修洋。專家組成員均參加過大陸新冠肺炎疫情防控救治工作，抗疫經驗豐富，其中張忠德副校長已先期赴港開展工作。

報導稱，中醫藥的應用在大陸抗擊新冠疫情中發揮了十分重要的作用，與西醫藥一起形成了中國特色的診療方案，療效得到了實踐檢驗。中央援港抗疫中醫專家組此次受邀赴港，充分體現對香港疫情防控工作的重視和支持，將借鑒大陸抗疫經驗，結合香港實際，推動中醫藥在疫情防控救治中發揮更大作用。