明新科大學生會29日下午在校內中正堂舉辦「名人講座」，副總統賴清德以「和你一起談未來-副總統聽你的意見，分享我的經驗」為題出席演講，並與現場1千3百多名大學生交流對話，並參觀半導體類產線教室，稱讚明新科大超前佈署！

「不管世道如何改變都要有保有夢想！」賴清德說，他小時候想當棒球選手，一次腸胃炎讓他興起從醫救人的志願，也努力讀書成為醫生，但沒想到後來從政！

賴清德提到，未來世界，年輕人會面臨新冠疫情、地緣政治、工業4.0及氣候變遷的挑戰，要具備自覺Self-awakeness、跨域Wide、人工智慧AI、淨零Netzero及社群Society5項素養，將上述英文字首結合就是SWANS天鵝。

賴清德以上5項來期勉學生們勇敢面對挑戰，掌握機會，實現自我，一定會蛻變成天鵝，成就更美好的自己，也成就更美好的台灣。最後也贈送之前出版的《用行動帶來希望》簽名書，送給籌辦活動的學生會同學們。

講座結束後，賴清德由教育部技職司柯今尉副司長、明新科大劉國偉校長陪同前往校內所設置全台首座「半導體封裝測試類產線」，4位烏干達學生特別到場迎接。

台灣半導體產業在疫情下仍持續成長，是最抗疫的產業，賴清德指出，台灣在民主指數、疫情復甦、經濟成長、健康照護、安全指數及快樂排名都是亞洲第一，在晶圓代工市占更是全球第一。

賴清德對明新科大投入心力擴大培育理工領域特色教學，設置類產線教學型態超前佈署半導體人才，解決業界半導體人才荒予以肯定。