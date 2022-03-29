比利時BergHOFF LEO霧灰不沾鍋系列，單把鍋18CM、湯鍋24CM、煎炒鍋28CM、蒸盤24CM。（旺代企業提供）

LEO李奧鍋具，鍋蓋引水凹槽設計，方便過濾多餘湯汁。（旺代企業提供）

LEO李奧刀具6件組 定價5080元。（旺代企業提供）

LEO霧灰色系的廚房小五金，時尚廚房必備美型小物。（旺代企業提供）

LE CREUSET甜心系列。（LE CREUSET提供）

旺代企業旗下代理的比利時BergHOFF時尚精品鍋具，以彩色妝點廚房，讓生活更有趣，LEO李奧系列囊括刀具、鍋具、廚房配件、戶外行動餐具，全系列榮獲德國紅點設計獎，LEO李奧鍋具霧灰新色亮相，洋溢輕盈春天感。

產品採用歐盟認證Ferno Green不沾塗層，通過德國萊茵TÜV品質檢測，高品質鍋具守護全家人健康。LEO李奧鍋具材質為鋁合金，導熱均勻且快速，適合少油、無油烹飪，玻璃鍋蓋在料理過程中，不需掀蓋也能掌握食材烹煮狀態，貼心引水凹槽設計，方便過濾多餘湯汁。

鍋身輕巧在使用過程順手不費力，鍋子清洗容易，霧灰時尚美型鍋款，讓煮菜時心情更美麗。18公分單把鍋可用來熱牛奶、煮醬汁或來碗熱呼呼的手打麵，24公分湯鍋可搭配LEO蒸盤，矽膠耐熱220度，煮義大利麵、蒸魚，任何食材通通難不倒，28公分煎炒鍋可料理美味的海鮮燴飯，煎魚金黃不脫皮，適用各式爐具。

法國廚具精品Le Creuset推出甜心系列以甜美活潑的「心型」構思餐桌畫布，迎接和煦春日氣息，一系列俏皮迷人的鑄鐵鍋具及造型瓷器，讓浪漫步入餐廚生活日常。