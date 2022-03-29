純網銀國家隊「將來銀行」29日正式揭幕登場！將來銀行總經理許柏林指出，將來銀行的帳號自由選，一天內就有上萬開戶數、20天開戶數就衝四萬戶，開戶順暢，他也指出，首波亮點有六大，包括：帳號自由選、可自由啟動利息放大的「N倍券」、自由開立的「口袋」，及自由使用的點數將來N點，賦予消費者更大的金融空間，並端出6大開業優惠，邁向台灣金融服務新的里程碑。

為提供消費者便利的儲蓄管道及資金管理自由，將來銀行一開業就推出（1）「帳號自由選」：首創可讓國人自選10碼銀行帳號的機制；（2）口袋：在主帳戶下最多可開立9個「口袋」，用戶不只可自行替各口袋命名及更名，更可自訂存款目標進行理財；（3）N倍券：搭配活存口袋後，利息將有效放大，用戶可自行決定啟用N倍券的時間，在牌告利率上疊加N倍券，幫特定活存口袋加息，增進存款成長的速度。

將來銀行同時也祭出6大開業優惠，除提供活存0.8%金額無上限、一年期定存利率1.5%、半年期定存利率1.2%優惠外，消費者在5月底以前，使用「將將卡」刷卡消費，可享最高5%消費回饋，還可搭配將來銀行N點1點抵1元、消費全額即時折抵；在信貸的部分，將來銀行也推出利率1.58%起的限時信貸，提供消費者更有力的資金取得管道。

不僅如此，將來銀行也加碼新戶好禮200 N點，以及加碼利率高達6.66%的N倍券，就是要讓用戶的利息再放大、疊加點數消費折抵更有感。此外，國人關注的提款免手續費優惠，將來銀行則提供每月高達66次跨行轉帳與6次跨行提款免費的方案。

將來銀行股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路連袂出席將來銀行的開業記者會。將來銀行董事長鍾福貴指出，隨著正式開業，將來銀行將善用多元股東的優勢，快速打造生態圈，建立本行與合作夥伴的互利關係，拓展客戶群。

為提升消費者有感金融體驗，將來銀行以創新技術優化消費者開戶流程，最快僅需3分鐘內可完成開戶申請，大幅提升使用者體驗。而在將來銀行眾多服務中，自3月中宣布開放的帳號自由選預約，至今已有超過4萬人上網完成預約，其中更有逾7成是使用自選專屬帳號，熱門「黃金選號」也被消費者爭相註冊，並將選號結果分享在各大社群媒體上。

許柏林分析，使用者踴躍的參與，顯示消費者明顯感受到將來銀行的差異化創新。這項服務只是將來的第一步，會持續發展更多、更貼近消費者需求的金融服務內容。

許柏林強調，「在數位時代，人人都該有一個純網銀帳戶，而那家純網銀，就是將來銀行。」他認為將來銀行可以順利開業，不只要感謝各界長期的支持，也感謝將來銀行全體員工的努力。將來銀行透過結合各大股東在資訊、科技、金融、零售等各面向的資源，將有機會推動更多跨產業、劃時代的整合性服務，推出更多消費者有感的服務，以達帶領更多國人「還你沒想過的自由」目標，並請國人「即刻開啟你的將來」。

鍾福貴指出，將來銀行成立的願景是「結合數位及創新，打造開放金融與智慧生活的領導品牌」，為達此願景，將廣泛應用金融新科技，積極開發創新服務，在符合法規及監管要求的前提下，建立具有創新性、穩定性、便利性及安全性的業務模式，滿足目標客群的金融服務需求，協助客戶成就美好智慧生活，追求永續經營的目標。此外，將來銀行也會兼顧企業社會責任及普惠金融的使命，為國內金融產業發展盡一分心力。