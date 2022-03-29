台灣已邁入高齡社會，65歲以上的老年人口已占總人口16％，並預計於2025年轉為超高齡社會，屆時老年人口占比將超過20％，且晚婚及離婚率攀高影響，單身人口已達902萬人，人口高齡化及單身化已成為社會變遷趨勢，並帶來的衝擊及挑戰，國銀因此紛紛進行因應，其中台新銀行即積極培養信託專業人員，透過信託為民眾量身定做進行規劃達成需求。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，為響應金管會推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，該行積極進行跨單位合作，整合通路、人資及信託單位的資源，規劃信託專業培訓課程，並採線上授課的方式進行，讓培訓員工能彈性運用時間完成基礎概念與進階實務的信託課程。首批課程預計於今年3月底完成，屆時將有將近250位前線通路人員取得「信託業務專員」資格，在台新銀行全臺分行擴展信託服務觸角，提供民眾更全面的信託服務及產品。

陳欣珮指出，該行「信託業務專員」深入了解民眾需求，結合信託專業能力，規劃出符合需求的信託方案，達成民眾財富傳承或保全等目的。為協助分行員工強化信託知識與進行經驗傳承，信託產品經理及理財諮詢師定期與分行員工，以成交案例分享與演練的方式進行交流。讓信託以案例的方式進行說明，協助分行員工在為客戶進行規劃時，更能以客戶為中心，提出貼近需求規劃。

台新今年30周年以「認真、永續」作為主軸之一，台新銀行強調，將持續認真精神，深入瞭解高齡者的認知及需求，進而協助高齡者進行財產與安養規劃，各前線通路人員、信託產品經理、理財諮詢師等專家團隊共超過160位員工，熱烈參與兼具愛心與關心的「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，將於5月以包班方式參訓，群策群力建置高齡友善的金融環境。