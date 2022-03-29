台灣運彩xT1聯盟上週上演5場激戰，各球隊多位新援相繼披掛上陣，陳內斯首度代表高雄全家海神上陣，沒想到卻意外和台灣啤酒英熊林泰樂撞臉，讓人傻傻分不清楚；英熊「馬爾他巨獸」德古拉轉戰聯盟首秀，對決海神「白色巨塔」庫薩斯，同樣掀起話題。

陳內斯、林泰樂傻傻分不清楚：上週六台灣啤酒英熊作客高雄全家海神，英熊亞洲外援林泰樂和海神洋將陳內斯都以替補上陣，結果兩人對位意外出現有趣「笑果」，原來兩人身高相似、雙臂同樣滿是刺青，加上都是一頭短捲髮及蓄鬍，當兩人站在一起時，給人傻傻分不清楚的感覺。身為英熊首位亞外，林泰樂至今出賽3場還未找到手感，雖然場均可拿9.3分、5.3籃板、1.3抄截，但投籃命中率僅25.6%，上週六對戰海神，11投僅2中只拿6分、9籃板；至於陳內斯，3月17日被臺南台鋼獵鷹釋出後，隔日就被海神接手，上週六對戰英熊首度代表海神出賽，拿下7分、2籃板、1抄截。

巨塔對決 德古拉首秀擊敗庫薩斯：隨著「馬爾他巨獸」德古拉在日前遭到釋出，台灣啤酒英熊趕在聯盟註冊大限前壓哨網羅，英熊總經理哈孝遠直言：「找來德古拉，就是為了對付讓大家無解的庫薩斯。」上週六英熊作客海神，230公分德古拉的T1首秀就直接對上217公分庫薩斯，聯盟兩大巨塔首度對決，掀起話題，甚至還吸引226公分的新竹街口攻城獅辛巴進場觀戰，結果德古拉雖以19分、10籃板小輸庫薩斯的20分、15籃板，但依舊發揮出強大的內線牽制力，有效壓制庫薩斯的禁區威力，更讓平均場均可獲7.4次罰球的庫薩斯，全場僅有4罰機會，幫助英熊力克海神，取得對戰三連勝，成為新崛起的海神剋星。

助攻連發 布銳克曼再刷新聯盟紀錄：身為王者海神的主力控衛，「磚塊人」布銳克曼展現驚人的助攻身手，和庫薩斯合組最強雙人組，他和庫薩斯的兩人小組配合成為各隊防守大難題，透過庫薩斯的單擋掩護，布銳克曼一旦出現空檔，他就即刻出手毫不手軟，若出現對手換防，他也可及時傳給庫薩斯，製造大打小機會，藉由庫薩斯高效的籃下得分，布銳克曼輕鬆狂刷助攻，上週日對戰臺南台鋼獵鷹，布銳克曼不僅單場9投7中拿下16分，還送出19助攻，再度刷新由自己保持的聯盟單場最多16次助攻紀錄，本季場均助攻9.6次，在聯盟助攻榜遙遙領先，獨占鰲頭。

攻守俱佳 雲豹門神發威拒當「睏寶」：桃園雲豹洋將中鋒戴維斯過往給人印象一向是守優於攻，恐怖的阻攻能力，成了雲豹倚重的禁區大門神，但隨著球季進展，他也展露出進攻天賦，出色的投籃手感，搭配籃下強硬打法，讓他在進攻端同樣具有一定程度的威脅，上週五主場迎戰臺南台鋼獵鷹的爐主關鍵戰役，全場強攻29分、17籃板、2助攻、2抄截和1阻攻，幫助雲豹奪勝，穩住聯盟第五排名，上週日作客臺中葳格太陽，雖然球隊反撲失利，但他表現依舊搶眼，拿下22分、18籃板、4助攻。由於總是一副睡眼惺忪的模樣，戴維斯被台灣球迷戲稱像電玩《跑跑卡丁車》角色「睏寶」，對此戴維斯小不開心，他說：「我不喜歡這個外號，感覺有點不尊重人，希望大家不要再這樣叫我！」

華哥初上 屁屁顆星戲耍魏嘉豪：3月16日台灣啤酒英熊和臺中葳格太陽進行了聯盟首筆季中交易，英熊以周資華換來太陽今年和明年的第二輪選秀權，本以為周資華在3月19日太陽作客臺南台鋼獵鷹之戰就將首秀登場，沒想到因仍在調整狀態沒有上場，這齣「華哥初上」的戲碼直到上週六太陽主場迎戰新北中信特攻才上演，雖然沒有再現「昇龍拳」，但華哥上陣還是吸引目光，全場替補出賽9分27秒，攻下3分、4助攻，而這3分還是創意十足的「3分打」，終場前1分08秒，周資華發邊線球，負責防守的特攻魏嘉豪因背對周資華吃到苦頭，周資華一球砸在魏嘉豪屁屁上，緊接著衝進場中拿球，隨後拋投造成魏嘉豪犯規球進算，完成精彩「3分打」。

最會跳超商店員？海神啦啦隊舞藝超群：上週高雄全家海神推出「全家主題週」活動，中場休息時間的表演出現一群舞藝超群的全家超商店員，他們都秀了不凡舞技，帶來一場熱力十足的舞蹈表演，瞬間炒熱海神主場氣氛，到底怎麼回事？原來是海神啦啦隊「Aqua Mermaids」為了配合「全家主題週」活動，全都換上全家超商制服，上場熱舞。有別於一般啦啦隊走香甜的「卡哇伊」路線，「Aqua Mermaids」在成軍時就主打舞蹈能力，找來街舞圈知名的NIKE老師7LING aka NIKE CHEN擔任啦啦隊總監，設計出充滿狂野「嘻哈」元素的舞蹈，展現完全不同的風格，隊上6位啦啦隊成員都有深厚的舞蹈實力，在聯盟6球團啦啦隊中，「Aqua Mermaids」的舞技絕對數一數二。