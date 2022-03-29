「最美發言人」李明璇貼出自己的18歲高三照，慶祝國民黨正式啟用IG。（圖／翻攝自李明璇IG）

今（29）天是青年節，國民黨為展現堅定支持年輕世代的態度，除了成立國民黨青年事務委員會外，更正式開始使用Instagram。有「最美發言人」之稱的國民黨發言人李明璇在自己的IG表示，雖然國民黨現在才開始用instatram是一件很好笑的事情，但也大讚說「至少願意改變！」

現在的年輕世代越來越關心社會議題，也敢為自己在乎的事，站上街頭勇敢發聲，包括居住正義、民生物價、缺電危機及18歲公民權等議題，國民黨為展現關心年輕人在乎的社會問題，在今日成立國民黨青年事務委員會，更加碼正式開始使用Instagram，要打造青世代的全新篇章。

李明璇為了慶祝國民黨IG正式上線，在自己的IG貼出18歲的高三照，說「要不是今天KMT官方IG開張，我也不願意這麼犧牲18歲照啊」，並用自問自答的方式，開玩笑吐槽說「現在才用instagram很好笑吧」、「對，笑死」。

不過李明璇也說，國民黨至少願意改變，「就是因為這樣，我更想看國民黨怎麼經營IG！」而除了李明璇貼出青春照外，包括國民黨主席朱立倫、新北市議員江怡臻、國民黨發言人，北市議員擬參選人柳采葳、國民黨立委林奕華及新北市議員陳偉杰等人，也都紛紛在IG貼出18歲的照片進行響應。