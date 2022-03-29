群聯電子、允將建設、盛華人力集團及台灣強發展公司29日上午，捐贈明仁國中、大倫國中、國立苗商籃球隊各100萬元培訓經費，協助推展苗栗縣的籃球運動，縣長徐耀昌也頒發感謝狀肯定他們展現「取之社會、用於社會」的精神，發揮了企業的社會責任。

明仁國中、大倫國中從93學年度至109學年度，已連續18年晉級全國國中籃球聯賽甲級男生組8強決賽，其中，明仁曾勇奪4屆冠軍、6屆亞軍、2屆季軍。大倫則奪下2屆冠軍、1屆亞軍、2屆季軍，大倫國中女籃隊也從104學年度迄今連續6年晉級甲級女生組8強決賽，其中，曾奪下1屆冠軍、1屆亞軍。

明仁國中男籃、大倫國中女籃，再度晉級110學年度全國國中甲級聯賽8強決賽，今年4月6日至10日將在新北市板橋體育館再次問鼎金盃，以重返榮耀。

苗栗高商女子籃球隊也是戰績輝煌，從102學年度至110學年度共計晉級7次全國高中聯賽甲級女子組8強決賽，此屆且有7位選手獲得保送甄選國立大學

為了協助苗縣繼續發展籃球運動，培育更多優秀選手，群聯電子、允將建設、盛華人力集團及台灣強發展公司今天捐贈這3所學校各100萬元培訓經費，支援3校的籃球隊，盼他們再創佳績，為學校、為苗縣爭光。

今天在縣府4樓會議室舉行的捐贈儀式，群聯電子副總經理鄺宗宏捐贈苗商100萬元、允將建設董事長張志豪捐贈明仁國中100萬元、盛華人力集團董事長林正庸與台灣強發展公司各捐大倫國中50萬元，縣長徐耀昌頒贈這4家企業感謝狀外，3校也分別致贈簽名球、企業冠名的外套。

縣長徐耀昌說，明仁、大倫國中、苗商可說明培育籃球選手的搖籃，感謝4家企業以實際行動支持3校籃球隊的培訓經費，希望有更多優質企業能夠捐贈苗栗縣各級學校運量力團隊，讓選手可以無後顧之憂在全國賽事中爭取佳績。

各校選手們也在會場高呼「比賽蓋火鍋‧奪冠吃火鍋」，為明仁國中男籃、大倫國中女籃打氣加油，縣長徐耀昌也允諾奪冠就請吃火鍋，藉以鼓舞選手爭取最高榮譽。