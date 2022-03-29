32歲黃偉晉過去為男團Spexial成員，近年因主持節目《娛樂百分百》翻紅，近日遭到某Podcast頻道指控歧視，在節目中稱呼原住民為「番仔」，他為此緊急發文解釋是喊節目來賓潘君侖「潘仔」，卻因為字幕組翻譯成「原住民」才會遭受誤會，雖然《娛百》有協助澄清，不過仍然有大量質疑聲浪，讓他無奈再度發文「世界已死」。

黃偉晉近來被指稱呼原住民「番仔」，隨著爭議越演越烈，27日他在IG發布限時動態澄清事件始末，並還原節目錄製的真實情況，表示當時節目的遊戲規定是要用台語講話，加上潘君侖姓潘，所以叫對方「潘仔」，但字幕組可能聽錯才會被翻成「原住民」，他忍不住為自己抱屈：「你要不要多聽幾次這個影片？我自己就是原住民，我媽也是原住民，我歧視我自己幹嘛？」

黃偉晉被指在節目中，稱呼潘君侖為「番仔」，事後澄清一切都是誤會。(左為潘君侖@IG、右為黃偉晉@FB)

《娛樂百分百》方面也出面致歉，「因字幕組錯誤，誤把偉晉說的『潘仔』誤植為原住民」，造成主持人黃偉晉受到攻擊與誤會，製作單位對主持人黃偉晉深感抱歉，接著鄭重指出「黃偉晉與潘君侖都是原住民，不可能會貶低自己或攻擊原住民」，後續節目製作單位承諾盡快改進疏失，並移除原始影片。

然而黃偉晉似乎仍心有餘悸，28日他發出一張黑白文，照片中他面無表情地坐在角落，無奈抒發情緒地道出心聲「事情沒有落幕，而是被無限上綱了，沒有的事硬要被說成有，一點一點地延伸負面效益」，他嘆了句氣接著寫下「無奈」二字，心情沉重地感嘆：「覺得今天的世界是死掉的。」