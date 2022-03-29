僅次於中國大陸，為全球小麥產品第2大生產國的印度，根據彭博社調查，有可能在2022至2023年期間，向全球各地輸出約1200萬噸小麥，可望刷新歷史新高紀錄。相較之下，2021至2022年時，當地小麥出貨量只有850萬噸，足足成長至少4成。

在俄羅斯大軍2月底入境烏克蘭之前，農產品因為旱災歉收，價格已大漲一段時間。現在俄烏正面衝突下，烏克蘭這個大糧倉無法正常運作下，全球小麥供應至少少了25%。

每年經手約1200萬噸穀物的糧食交易商Agrocorp International認為，在目前全球供應吃緊下，印度出口的小麥有助於紓解大增的需求。同時，若印度沒有大量出口小麥，交易價格可能還會再漲。

俄烏戰爭後，3月芝加哥小麥價格飆升至每單位13.635美元歷史新高，而這場戰爭爆發的前一天，平均售價僅為5.5美元左右。

雖然印度傾向於將小麥運往孟加拉等鄰國以及一些中東市場，但非洲現在有可能會是潛在買家。

印度政府3月曾指出，正跟世界最大小麥進口國埃及協商，可能馬上要正式簽約，同時也與中國、土耳其、蘇丹以及伊朗等國就小麥一事商談中。印度政府統計，截至2022年元月的前10個月期間，印度小麥出口量已比2021年同期大增超過4倍，共達約600萬噸。

全球小麥最大出口國之一的澳洲，已感受到印度帶來的壓力。澳洲大型穀物業者CBH Group表示，澳洲小麥價格具有競爭力，相較之下印度小麥價值比較低。不過，印度小麥已經開始跟澳洲小麥進行肉搏戰，像是印尼市場等。

據估，3月初，印度國營倉庫小麥庫存量已超過2300萬噸，約為當地政府每年這時候存量的3倍左右。