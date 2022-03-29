不畏惡劣天候與新冠疫情，澳洲2月零售銷售額創下歷史次高記錄，深具韌性的內需力道再度讓人驚艷，也給該國第一季經濟增長表現帶來好兆頭。

澳洲統計局周二公布，2月零售銷售額月增1.8%，為331億澳元（相當於247.6億美元），較1月的月增1.6%進一步升溫，並遠超出經濟學家預估的月增1.0%。

與去年同期相比，澳洲2月零售額飆升9.1%。數據顯示今年第一季澳洲整體家庭支出相當強勁。

ABS統計部門主管Ben James表示，因為消費心態放鬆，大多數的非必要消費型產業再次迎來強勁的增長。

根據統計局公布的報告，2月咖啡店和餐廳的零售銷售額月增9.7%，百貨公司與服飾業的零售銷售額均大幅成長逾11%。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）公布的最新信用卡數據顯示，截至3月25日的兩周內，信用卡消費進一步成長，這表示澳洲人似乎還是很捨得花錢，儘管2月底極端暴雨狂轟澳洲東岸並帶來史無前例的嚴重水患曾短暫削弱支出力道。

CBA經濟學家Harry Ottley表示，交通方面的支出仍然很高，反映高漲的汽油價格。

創下紀錄的汽油價格似乎已開始影響消費者信心，澳盛銀行公布的每周調查顯示，澳洲的個人財務信心跌至2020年疫情高峰期以來的谷底。

不斷升高的生活成本將打壓消費力道。

另一方面，根據澳盛銀行與民調公司Roy Morgan所做的最新調查，上周澳洲的通膨預期上揚0.4個百分點，達到6.4%，創下近10年來新高。截至上周的4周平均通膨預期亦揚升0.3個百分點，達到5.8%。報告指出，燃油與食品價格持續上漲是通膨預期升高的主要原因，這可能促使央行提前啟動升息時間。