避免防疫破口，雲林縣麥寮鄉六輕工業區加強移工防疫。（本報資料照片）

桃園大潭電廠日前爆發移工群聚確診，雲林縣麥寮鄉六輕工業區與周邊廠商雇用移工約有1300名，引發鄉民對移工的防疫關注，麥寮鄉公所29日表示已請六輕與周邊廠商加強移工防疫工作與宣導，包括避免群聚、移動管控、施打疫苗，將染疫風險減至最低。

麥寮鄉人口近5萬人，加上六輕工業區員工約1萬3000人、外包商與移工約1萬人，以及鄰近鄉鎮前來麥寮購物者、全台外包商到麥寮施工者，每天有近10萬人進出，外來人口眾多，其中移工約1300名，近日桃園大潭電廠爆發移工群聚確診，讓麥寮鄉民非常擔心移工的防疫問題。

麥寮鄉長蔡長昆表示，去年六輕工業區上萬名員工全面普篩，雲林縣政府與麥寮鄉公所也針對約1萬餘名的六輕外包商與其外籍移工進行快篩，並規定未快篩外包商與移工，將無法進入工業區作業。面對桃園移工群聚確診，已要求移工雇主加強防疫。

蔡長昆說，目前已請移工雇主盡快讓移工施打第2、3劑疫苗，同時減少移工宿舍群聚、進行移動管控、調查外出足跡、避免前往疫情嚴峻縣市。桃園移工群聚確診是個警訊，一旦麥寮傳出確診者，六輕與周邊廠商的營運將會受到嚴重影響，鄉民日常生活也會大受影響，絕對不能輕忽。

縣政府勞青處處長張世忠表示，目前縣內移工第1劑疫苗施打率達97％、第2劑90％，持續鼓勵施打第3劑。同時加強移工宿舍查核，配合4種外語廣播車向移工宣導防疫措施，多管齊下減少移工染疫機率。