搶攻春季國旅市場住房商機，知本老爺酒店推出全新住房體驗，結合台東縣政府台東食育提案所，聯手水越設計，透過可愛的插畫，讓所有來到台東的旅客不只經過台東，更可透過食物好好認識台東，以舌尖探索在地，跟著老爺一起「品嘗」台東。知本老爺推出的「春 ‧ 食旅記憶販賣所」專案， 雙人行一泊二食7,400元+10%起。

知本老爺酒店表示，一段旅程，最動人的記憶是可能是風景、也許是一段笑聲，更或許是食物的味道。所以盡管疫情尚未明朗，知本老爺仍希望帶給所有人全新感受推出「食旅記憶販賣所」，並強調「懂了台東的食物，也就懂了台東的文化」，這次台東知本老爺酒店結合台東食育提案所的內容，要讓所有民眾透過淺顯易懂的插畫，一起了解各種風土食材，一起「食當季、食在地」。

知本老爺酒店本次展覽結合台東食育提案所之內容，安排在知本老爺酒店二樓藝廊，食旅記憶販賣所透過台東「食物地圖」，讓客人對台東各地美食一目了然，並可看到「台東365」完整呈現縱谷線、海線及離島線365天關於農耕、物產的各種樣貌。知本老爺酒店在現場還安排了一面有趣的磁鐵美食互動牆，旅客可以為自己安排一條獨一無二的美食地圖，直接出發探索各種食物。

除了享受五星級服務和設施，知本老爺酒店並首度攜手台東慢食協會二星店家「飴屋」推出船歌餐廳當季限定套餐，接力登場的「INA廚房限定活動」則會由南島咖啡部落廚房的靈魂人物Lily老師親自帶著大家前往知本後山採集食材、煮炊，並講解食物文化故事，在大自然中展開一場難忘的食旅饗宴。

知本老爺也將在兒童節連假期間舉辦「魔法樂園」，不只會連續播放三集《哈利波特》電影，還有魔法杖DIY、美食和闖關活動在知本老爺等著大小朋友一起來同樂。