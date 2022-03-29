宜蘭今日（29日）無新增個案，不過，基隆個案22736，以及桃園案23024都曾到過宜蘭，宜蘭縣衛生局今日公布案22736和案23024到宜蘭的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今日（29日）無新增個案，不過，基隆個案22736，以及桃園案23024都曾到過宜蘭，宜蘭縣衛生局今日公布案22736和案23024到宜蘭的足跡。包括礁溪知名餐廳、名產店、頭城第一公墓等地。

衛生局表示，案22736為70多歲男性，3月24日8點14分由瑞芳車站搭乘台鐵272次列車，9點21分到礁溪火車站和友人碰面，隨即搭乘10點45分台鐵4151次列車返回瑞芳車站。該個案已在外縣市就醫，衛生局已將跟該名友人和家人共2人匡列為居家隔離對象，篩檢結果為陰性。

案23024為50多歲男性，是桃園大潭電廠群聚案件相關的確診者，在3月26日上午6點30分至10點與家人到頭城鎮第一公墓進行家族掃墓；11點30分至12點20分至火山爆發雞用餐（礁溪鄉礁溪路七段39號）；12點30分至12點45分到諾貝爾奶凍店購物（礁溪鄉礁溪路四段68號）。該個案已在外縣市就醫，衛生局匡列其4名家人接受居家隔離，4位篩檢結果為陰性。

宜蘭縣長林姿妙表示，已完成消毒工作，請曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快至社區篩檢站進行篩檢。