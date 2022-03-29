全球疫情延燒衝擊國際觀光交流，台南市政府最近指派不需入境隔離的吉祥物「魚頭君」，前往日本秋田市擔任觀光大使，希望能為解封後的城市交流預作準備。由於魚頭君赴日後大受歡迎，還與秋田犬、秋田舞妓、秋田觀光小姐結為好友，讓市長黃偉哲看到回傳的照片後，也忍不住說「我很羨慕！」

市府指出，魚頭君在日本不僅行程滿檔，還充分發揮台南魚的熱情本領，除與秋田犬、秋田舞妓、秋田觀光小姐等結為好友外，更在眾多新好友的陪伴下，參訪許多秋田的特色景點，像是到千秋公園與秋田犬同歡、體驗竿燈祭文化的「秋田市民俗藝能傳承館」、冰雪與燈光交織而成的「Nakaichi Winter Park」，還在「雪之動物園」餵食小熊貓並與水豚君泡澡。

黃偉哲認為，疫情期間城市交流受到限制，除了線上視訊會議之外，大家也都想盡辦法發展多元、有趣的交流方式。從去年12月開始，台南與秋田每個月都在雙方的官方臉書上，互相介紹對方的城市。此次魚頭君赴日擔任觀光大使，即是受到秋田市的邀請。

市府也強調，魚頭君曾經多次擔任台南觀光大使，疫情期間仍全力以赴宣傳台南魅力，此次除與秋田市合作，在對方的官方粉絲頁〈秋田市役所〉介紹台南外，也要帶領大家認識秋田市。