為鼓勵優秀的精密量測領域研發與培育創意應用的人才，工研院結合產、官、學、研，攜手致茂電子公司舉辦「2022致茂精密機械與量測技術論文獎」，透過授獎與頒發獎學金，鼓勵學子積極參與產業技能挑戰，成為台灣未來在精密量測領域研發的最強生力軍。

工研院量測中心執行長林增耀表示，此次攜手致茂電子舉辦的論文競賽，工研院扮演鏈結產學合作的橋樑，匯集經濟部及相關領域的大學教授、專家擔任評審委員，輪番評選出優質作品，期待能為我國產業深植堅實的基礎科學後盾。

致茂電子董事長黃欽明表示，在國際市場的競逐中，人才是企業永續發展與技術精進的重要核心，及早讓產業需求與學界接軌，能加速產學合作，感謝工研院協助創辦「致茂精密機械與量測技術論文獎」，未來也會持續投入科技文教推動，為產業培育尖端人才。

工研院與致茂電子合作舉辦的第一屆「致茂精密機械與量測技術論文獎」，從2021年8月開跑，主題涵蓋潔淨科技關鍵元件檢測技術、半導體元件或先進製程檢測技術、精密機械與控制技術、應用光學與影像檢測技術、機器學習應用於精密檢測或控制技術、5G／AIoT量測技術、量子電腦量測技術。

歷經7個月時間徵稿，共有55篇論文投稿，台大機械所學生周煜峰與陳泓叡，以「振鏡掃描式全域彩色共焦表面形貌量測系統之研發」主題榮獲金獎，深具產業潛力，可望在未來強化精密檢測關鍵技術開發，提升技術水平。