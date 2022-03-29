全球多間航空公司因應俄羅斯及烏克蘭衝突，均避開駛經俄羅斯領空，主要涉及往返亞洲和歐洲地區的航線。香港國泰航空亦修改來往香港至美國紐約的飛行路線，以免進入俄羅斯空域，因而此線成為全球距離最長的商業航班路線。

外媒引述國泰內部通知，指有關路線會由紐約甘迺迪國際機場，飛越大西洋、英國、南歐及中亞，距離約16618公里。目前飛行距離最長的航班，是由新加坡來往紐約，約15349公里，飛行時間17.5小時。