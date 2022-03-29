國泰航空香港飛紐約不入俄空域 成全球最長程商業航班 15:512022/03/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰航空香港飛紐約不入俄空域 成全球最長程商業航班。（示意圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球多間航空公司因應俄羅斯及烏克蘭衝突，均避開駛經俄羅斯領空，主要涉及往返亞洲和歐洲地區的航線。香港國泰航空亦修改來往香港至美國紐約的飛行路線，以免進入俄羅斯空域，因而此線成為全球距離最長的商業航班路線。 外媒引述國泰內部通知，指有關路線會由紐約甘迺迪國際機場，飛越大西洋、英國、南歐及中亞，距離約16618公里。目前飛行距離最長的航班，是由新加坡來往紐約，約15349公里，飛行時間17.5小時。 雄獅推鐵馬暢遊參山 達人領騎探訪多元路線美景 拜登失言風波發酵 恐成俄反美宣傳 #紐約 #俄羅斯 #路線 #國泰航空 #商業航班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航夏季增班2成 長榮多1成 04:102022/03/29 生活新聞 俄外長將訪華 軍事聯盟議題受關注 04:102022/03/29 焦點新聞 《國際經濟》拒絕用盧布買天然氣 德國經長呼籲企業抵制 11:582022/03/29 財經 俄外長將訪印度 預期討論交易支付機制 14:412022/03/29 國際 3台企未棄俄 吳政忠：民間應配合制裁 04:102022/03/29 生活新聞 擺脫俄天然氣 德業者稱覓替代來源需3年 12:102022/03/29 國際 批普丁不能掌權在歐洲惹議，內政又不得人心 拜登國內支持率 掉新低 04:102022/03/29 全球財經 《國際產業》德國戒斷俄國天然氣 E.ON.執行長看3年 14:182022/03/29 財經 被俄烏戰火波及安妮慶幸自己在台灣 04:102022/03/29 娛樂新聞 88架F35！美盟友大轉彎 要砸4365億汰換F-18 08:392022/03/29 軍事 克宮：俄羅斯只在「國家生存受到威脅」時才會使用核武 12:092022/03/29 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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