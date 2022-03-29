純網銀將來銀行今（29）日正式開業，總經理總經理許柏林表示，不同階段會鎖定不同客群推出行銷方案，預計6月起與中華電、全聯等消費體系股東夥伴陸續展開合作，希望開業前2個月每月開戶數達10萬戶，以達成年底前達50萬戶目標。

將來銀行正式開業前已率先推出「帳戶自由選」暖身，迄今已有逾4萬人上網完成預約。正式開業首波再推出可自由啟動利息放大的「N倍券」、自由開立的「口袋」及自由使用的「將來N點」點數等三大服務，並祭出6大開業優惠。

許柏林受訪時表示，將來銀行的系統在試營運期間已做過多次壓力測試，曾測試每分鐘新增3、400筆開戶長達1小時，今日下午2點開放註冊，僅需3分鐘就能完成資料核對，沒有設定開戶數限制，並笑稱所有員工「已排定至小夜班」做好萬全準備因應。

由於將來銀行股東包括中華電、兆豐銀、新光集團、全聯、凱基銀及關貿，對於相關夥伴生態圈的合作經營規畫，許柏林表示，開業初期會先讓股東夥伴生態圈熟悉系統，預計6月起與中華電、全聯等消費體系夥伴，陸續展開後續合作活動。

許柏林指出，將來銀行為首家推出特許公共事業帳單扣繳的純網銀，相較於傳統銀行須持紙本申請，將來銀行可直接用手機設定綁定，申請更為便利。目前已提供水、電帳單扣繳優惠，中華電電信費扣繳優惠則預計6月後提供。

許柏林指出，支付因涉及生態圈，金管會對此將優先開放純網銀經營，後續相關合作業務則需視試辦成果而定。因涉及相關執照問題，目前保險業務預計第三季底上線、簡易外匯業務希望10月推出，信託業務則力拚年底前開辦。

對於開業首波推出6大優惠，許柏林表示，將來銀行在不同階段會鎖定不同客群、推出不同的行銷方案。首階段活動至5月底，每季進行檢討，決定活動是否延續或調整，希望開業前2個月開戶數達10萬，以達到年底前達50萬戶目標。