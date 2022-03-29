女星劉品言近期因在夯劇《華燈初上》中飾演「花子」一角而再度爆紅，不少人對於她自然的演技讚賞有加，也讓她再度登上事業巔峰。近日她在臉書上提到開玩笑的震撼，自己的車牌被別人盜用了，而且盜用車牌的人一直違規，罰單就寄到劉品言家裡，讓她不知道該怎麼處理，言詞間備感無奈。

昨（28）日劉品言在facebook發文，她說自己的車牌被人盜用「一個月前我發現我的車牌被盜用了，還是收到交通違規繳款單才知道，一台不是我的車盜了我的車牌。」當下的處理是劉品言媽媽幫忙跑一趟，去交通事件裁決所申訴，得到的回應是「是罰單不用繳，盜用情形幫我們通報。」雖然不用繳罰單，劉品言媽媽多問對方那繼續被盜用怎麼辦？裁決所回：「要是覺得很麻煩那也只好換車牌囉，他不犯案也抓不到啊。」

這樣的處理方式讓劉品言傻眼，她不理解地寫下「換車牌？換車牌？為什麼會是正牌的車主要換車牌呢？論任何法理情都不該是這種解決方式吧？」似乎無法理解為什麼反而是被害人要主動規避，而不是杜絕盜用行為。她說希望執法單位回這是玩笑話，依然相信公正和執法單位，只好期待盜用者早日被繩之以法。

昨（28）日她再度收到盜用車牌的違規罰單，劉品言說不想再得到一樣的回應，發上網問「請問奉公守法的民眾到底該怎麼處理呢？若是盜用車牌如此猖獗，一定不會只有我受害，期待我的po文，也可以給遇到跟我一樣問題的人有個答案。」

底下網民給了很多處理方式，也有不少受害者遇過車牌被盜用的現象，大多都是建議她換車牌，從根源杜絕問題。