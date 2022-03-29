國際票券統籌主辦廷捷電力75億元聯合授信案，29日完成簽約，主要因應規劃在台南麻豆投資興建160MW漁電共生太陽能電廠專案，攜手長期專注於將太陽能串連ESG解決方案的微電能源，打造全台最大漁電共生太陽能電廠。

國際票券表示，該公司具豐富太陽能電廠融資經驗，連續多次獲得經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」殊榮，這次廷捷電力75億元聯合授信案，創下國內由票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例，與新光銀行、王道銀行共同主辦，中華票券、兆豐票券、玉山銀行及高雄銀行協辦，及大中票券、台灣票券、大慶票券、安泰銀行參貸，合計11家金融機構，展現對該案的肯定與信心。

國際票券總經理邱彥郎指出，該公司在國票金控董事長暨國際票券董事長魏啟林帶領下，支持政府綠色能源政策，及金管會綠色金融行動方案2.0，響應政府「2050淨零排放」政策，實踐達成聯合國永續發展目標（SDGs），善盡金融機構企業社會責任，為配合政策目標，國票將持續協助業者擴展綠能融資業務，為推動綠色金融的先行者，提供客製化且多元的融資模式，目前除屋頂型、地面型及漁電共生電站授信，並積極跨入水力、陸域風機、儲能及地熱等綠能授信，以增加業者籌措資金的便利性。

聯邦銀行總經理許維文強調，為響應政府發展再生能源目標，落實環境、社會與公司治理（ESG）的責任，該集團長期關注並致力相關議題，與微電能源合作開發太陽能電廠，預計總裝置容量至少200MW，這次漁電共生太陽能電廠，不僅可藉由太陽能系統之建置，使土地利用更加多元、為台灣能源轉型盡一份力，並促進在地養殖漁業升級、增加地方就業機會，共創多贏局面。

微電能源董事長王愍廸表示，本案位於台南麻豆的漁電共生先行區，除須符合環境要求，維持當地漁業原有價值，並增加魚塭收益和再生能源貢獻，也強化地方年輕人返鄉經營的意願，因此具有指標性意義，另屬於室內養殖型太陽能電廠模式，在電廠設計、建造、施工和維運的要求，較其他漁電共生模式的複雜度及成本都相對較高。微電能源具有國際級太陽能管理專長以及能源數據整合能力，相信能達成優化漁業產能跟發電效益的雙重目標。

國際票券說明，該公司推展企業發行連結永續指數免保證商業本票（免保FRCP），2021年簽訂多筆連結ESG的FRCP契約，鼓勵企業將ESG議題列入核心營運策略，並從金流面引導企業經營永續發展。國票連兩年獲頒光鐸獎，為極少數的金融業者之一，未來將持續發展綠能融資相關業務，並隨市場趨勢，提供領先創新的金融服務。