侯友宜走向烈、義士家屬表達關懷，過程中不時有人拭淚，令人動容。(戴上容攝)

「用生命剎車鳴笛」 太魯閣號事故台鐵助理司機員江沛峰入祀忠烈祠(戴上容攝)

去年太魯閣事故造成49人死亡、213人受傷，如今將滿1週年，新北市忠烈祠29日上午舉行春祭典禮暨烈士江沛峰入祀典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，新北市議會、市府各機關、軍方等代表與烈士、義士家屬共計約300餘人一同緬懷先烈英靈，表彰烈士、義士壯烈犧牲的精神。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團莊嚴樂聲，傳達眾人對烈、義士的思念，侯友宜向烈、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並在宣讀祭文後鞠躬致意，烈、義士家屬以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭逝者，侯友宜走向烈、義士家屬表達關懷，過程中不時有人拭淚，令人動容。

去年4月2日太魯閣號事故，共造成49人死亡、213人受傷。事故當天擔任408車次太魯閣號列車隨車機務的江沛峰，在時速125公里、只剩6.9秒反應當下，於清水隧道北口前緊急剎車並鳴笛示警，有效避免該事故擴大影響範圍，全力守護乘客生命，江沛峰最後因公殉職。江沛峰烈士是新北市樹林人，原訂去年秋祭入祀，考量當時疫情嚴峻，延至這次春祭典禮舉行。

侯友宜表示，大家都非常感念英勇救人的司機員江沛峰，他犧牲了自己、降低車禍所引起的傷害，因公殉職，大家不但感念，更要把他的英雄事蹟放在忠烈祠給予表彰，除深表哀悼以外，也感念家屬這一路的相陪，讓江沛峰能順利的入祀忠烈祠，謝謝江沛峰的家屬在新北市所做的奉獻，他感到與有榮焉。

民政局長柯慶忠表示，新北市忠烈祠目前共奉祀242位烈士，包括早期革命抗日犧牲的國軍及殉難人民，與近年因執行勤務不幸殉職的警、消、海巡人員。忠烈祠牌樓去年因彩雲颱風造成損壞，刻正進行整修工程，考量民眾安全，春祭後將暫停開放，工程預計在年中完成修復，提供民眾安全舒適的憑弔環境。

另外，樹林區的新北市軍人忠靈祠秋祭典禮，由副秘書長邱敬斌代表市府擔任主祭，樹林區長王坤南、軍方代表陪祭，向公殞官兵靈位上香致意，並一一慰問現場公殞官兵遺族，場面簡約肅穆。