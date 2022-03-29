台中市政府29日在南屯區公所舉行市政會議，市長盧秀燕表示，近期本土確診案例暴增，感謝市民配合市府防疫政策，台中疫情相對平穩，市府繼續到各區舉行市政會議，與地方面對面溝通，讓施政更接地氣；為繼續守住台中疫情，她呼籲民眾外出佩戴口罩、避免跨縣市移動、祭祖減少掃墓人數及盡速接種第三劑新冠疫苗，保護自己與他人健康。

市政會議移師南屯區公所，市府研考會主委吳皇昇向市民報告十大施政重點，包含5大防疫措施、便捷大台中、改善空氣品質、長者關懷、公托公幼倍增、清涼安心學習計畫、地價稅大幅調降、道路燙平專案、打造台中美樂地及台中新好生活。

吳皇昇表示，市府積極防疫守護市民健康，包括環境清消、兵棋推演、設置前進指揮所、廣設快打站等，在市府努力下，截至今早8時，全市新冠疫苗第一劑覆蓋率達87.29％、第二劑覆蓋率81.92％、第三劑覆蓋率48.66％。

市府推出交通任意門計畫，包含市民限定雙十公車、捷運綠線通車、iBike三倍增及小黃公車等，有效縮短城鄉差距。

市府力推藍天白雲行動計畫，根據環保局統計，台中PM2.5平均值從21.3微克降至16.7微克，改善率21％依環保署統計AQI＞100平均天數從71天降至34天，改善率52％，顯示台中空品逐年改善，市府仍會持續努力。

市府已恢復老人健保補助讓全市32萬名長者受惠、敬老愛心卡搭乘計程車抵扣金額由50元調高至85元、完成450處社區關懷據點及興建仁愛之家多功能大樓。

市府推動公托公幼倍增計畫，讓年輕人願生樂養，今年更加碼生育補助津貼，從一胎1萬元倍增至一胎2萬元。為讓孩子有更優質的學習環境，市府推出清涼安心學習計畫，讓班班有冷氣，並補助電費減輕家長負擔。

針對輕稅簡政新氣象，吳皇昇表示，市府大幅調降地價稅，進而帶動消費，有85萬戶約9成納稅人受惠。

此外，道路燙平專案讓道路品質再精進，盧秀燕上任至今已燙平1430條主次道路與鄰里巷道，累計改善道路長度超過472公里；另台中美樂地計畫推動陽光公廁及共融公園，在山、海、屯、城區逐年推動，其中南屯區2019年至今共推動11座共融公園、2座陽光公廁。

南屯區長林秋萬就交通、建設、社福、展望進行區務簡報及亮點介紹，交通部分包含坐擁捷運綠線4站、擁有3座地下及立體停車場、多條道路燙平及打通拓寬等工程；建設面向包含南屯溪及文山溪治水防洪工程、打造風雨球場、興建筏子溪水文化環教館等。

社福方面包括長青學苑增班、關懷據點增加及美樂地計畫等提升人本，並力推公托公幼倍增計畫，如南屯托嬰中心、豐樂非營利幼兒園及黎明國小、鎮平國小附幼增班，讓民眾願生敢養好安心，未來更規畫斥資12億7800萬元打造中部首座國際型足球園區等。