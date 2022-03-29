本月25日16歲鄭姓高中生為慶生與友人在淡水河畔餐廳飲宴，疑在友人慫恿下跳入河中，豈料竟不幸溺斃。士林地檢署檢察官今（29）日下午2時30分率法醫相驗，鄭姓少年家屬獲通知到場，不願對外表示意見，相驗後家屬並無疑義，遺體已發還辦理後事。

據了解，鄭姓少年與11位友人25日相約在淡水河岸邊餐廳飲宴慶生，現場歡樂氣氛高漲，有友人提議「跳水慶祝」，鄭少聞言毫不猶豫跳下，詎料竟久不見浮出水面，友人急向警消報案，但連日搜尋未果，遺體至昨日上午才被民眾發現。